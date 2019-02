Recseg-ropog az iparág, az AutoWallis mégis válságálló növekedési sztorit és osztalékot ígér

Összességében tehát azzal, hogy egyedüli autós cégként a BÉT-re léptünk, a különböző lehetőségek tárházát kaptuk. A nagy szabadsági foknak köszönhetően pedig könnyebb lesz tranzakciókat megtervezni és végrehajtani.

Tavaly április 26-án kezdődött a folyamat, amelynek eredményeként kereskedni lehet az AutoWallis új részvényeivel, így a tőzsdére bevezetett 12,5 forint névértékű részvények száma 270,26 millió darabra emelkedett. Erre a lépésre azután kerülhetett sor, hogy a társaság fő tulajdonosa, a Wallis Asset Management Zrt. (WAM) apportálta négy gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet ellátó cégét az Alterába. A tagvállalatok Magyarországon és a közép- valamint délkelet-európai régió tíz országában gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel foglalkoznak. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong és a Sixt rent-a-car.Jó tőkepiac nélkül nem lehet sikeres egy gazdaság, bízom benne, hogy mindenki tisztában van ezzel. Mi a tőkepiacon elérhető lehetőségeket szeretnénk elérni. A tőzsdei környezet transzparens, megbízható működést biztosít, ami mindig bizalomépítő, akár partnerekről, befektetőkről vagy bankokról beszélünk. Ez egy banki hitelnél is előnyöket, kedvezőbb feltételeket, konstrukciót jelenthet, emellett a tőzsdének nagyon fontos funkciója a tőkegyűjtés, és ennek nagyon sokféle módja lehet, amiből tudunk válogatni. Fontos kiemelni, hogy akvizíciókat tervezünk, amelyek során nem csak rajtunk múlik majd, hogy milyen formában valósul meg a finanszírozás.Az egyedi igények függvényében nekünk a tőzsdei jelenlétnek köszönhetően lehetőségünk van arra, hogy kötvényt bocsássunk ki, vagy egy részvény-rábocsátással is tudunk tőkét szerezni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezeket a tranzakciókat úgy szeretnénk végrehajtani, hogy azokkal az AutoWallis saját tőkéje, cégmérete növekedjen.A tőzsdei szabályok miatt erről most még nem beszélhetek, várjuk meg az éves jelentés publikálását. Az, hogy az árbevételünk dinamikusan tudott nőni, az organikus növekedésünknek is az egyik jele. Az elmúlt évben nemcsak a hazai, hanem a régiós piacok is bővültek. Ezen kívül 2016-ban szerezte meg az importőr cégünk, a Wallis Automotive Europe a balkáni országok kizárólagos Jaguar/LandRover jogosultságát, illetve 2018-ban bekerült Csehország, Szlovákia is a portfolióba a Ssangyong importőrségekkel és a 2018-as számokban teljes egészében még meg sem jelent. Úgyhogy a 2019 várhatóan sok tekintetben még jobb lesz, mint amilyen a 2018-as üzleti évünk volt.

A duplázás egyáltalán nem egy irreális vállalás, pláne nem egy ötéves időszakban. Az árbevétel-növekedéssel pedig a hatékonyság tovább javulhat a meglévő infrastruktúra jobb kihasználásának köszönhetően.

Haladhatunk sorban.Az egyértelmű, hogy az autóipar ciklikus és az biztos, hogy komoly kihívások előtt áll, de a jó hír az a befektetőknek, hogy ezeket a kockázatokat nem az AutoWallis futja. A fejlesztések, beruházások az autógyáraknál vannak, mi pedig eladjuk az új termékeiket, illetve szolgáltatunk. Bármilyen autó is készül, azt el kell adni és szervizeltetni kell, a turizmus fejlődik így kiegyensúlyozott lehet az AutoWallis növekedése még akkor is ha az autóipart magát a ciklikusság is befolyásolja. Az elmúlt 27 évben, amióta a Wallis-csoport ezen a területen van, ez a ciklikusság minimálisan érződött, sőt a válság során látszott, hogy itt válságálló prémium termékek is vannak, ami az elmúlt években kiegészült azzal, hogy most már földrajzilag is diverzifikált a portfoliónk.Fontos, hogy az organikus növekedés mellett akvizíciókkal is növeljük az AutoWallis árbevételét, itt gondolhatunk új országokra, régiókra, márkákra akár a kiskereskedelmi, akár az importőr tevékenységben, akár a szolgáltatásokra. Látni kell azt is, hogy a Wallis-csoportban még mindig vannak olyan cégek és új projektek, amelyek még nem kerültek be az AutoWallisba, így arra is számítunk, hogy ezek rövidesen hozzánk kerülnek. Ott van például a Wallis Kerepesi, amely Kiát és Opelt forgalmaz, vagy a WAM által nemrég felvásárolt JóAutók.hu és az Auto-licit.hu. Ezen kívül az importőr cégünk alkalmas arra, hogy bármikor megszerezze egy régió vagy ország kizárólagos importőr jogát, és egy ilyen esetben robbanásszerűen megnőhet az árbevétel.Ami nagyon fontos számunkra egy felvásárlási célpontnál, hogy milyen vállalati kultúrával rendelkezik. Ha akvirálunk egy új céget, azt integrálnunk kell a meglévő működési modellünkbe. Ez egy kihívás, mivel olyan cégeket kell találni, amelyek már megfelelnek ennek az elvárásnak, vagy képesek arra, hogy így működjenek, megfelelő transzparenciával. Magyarországon is nézegetünk márkakereskedéseket, más országokban is, sőt vizsgáljuk új márkák bevonását is. Folyamatosan monitorozzuk a piacot, megnézzük, hogy egyáltalán milyen cégek lehetnek a befektetési célpontjaink: például egy olyan márkakereskedés, ahol a generációváltást nem tudták megoldani, és nincs, aki továbbvigye a vállalkozást, akkor oda tudunk menni és azt tudjuk mondani, hogy hozzánk be lehet csatlakozni, részvényessé válhatnak az AutoWallisban, osztalékfizetési lehetőséggel, és összeállhat egy olyan kombináció, hogy jelentősen tudjunk együtt tovább növekedni. És akkor még csak az autókereskedelemről beszéltünk. A jövőben akár egy flottakezelő, akár egy autómegosztó cég, online kereskedelmi platform is megfelelő befektetési célpont lehet számunkra.Igen, elképzelhető az új részvények kibocsátása is, amennyiben az a saját tőke növekedésével jár együtt és a részvényesi érdek úgy kívánja, de konkrét időbeli elképzeléseink még nincsenek. Fontos ugyanakkor, hogy az akvizíciók nem csak részvénykibocsátással, vagy részvénytranzakcióval valósulhatnak meg.

A Wallis csoport menedzsmentje egyébként nagyon nyitott és rugalmasan áll a változásokhoz, nem véletlen, hogy már tavaly megalapította a Wallis Autómegosztó Kft.-t és vizsgálja a szektorral kapcsolatos lehetőségeket.

Az autóipar fejlődése számunkra elsősorban lehetőség, de nem hiszem, hogy az alapok meg fognak változni. Kétségtelen, hogy a különböző korosztályok másképp fogják használni az autókat. Előbb vagy utóbb a ma tizen- és huszonévesek között az autómegosztás lehet a jellemző, de amikor az ember családot alapít, az autó gyakorlatilag a háznak, lakásnak a kiterjesztésévé válik. Nagy változások lesznek, de az autókat akkor is le kell gyártani, el kell adni, mindegy, hogy közösségi használatban vannak, vagy magánemberek veszik meg. Ráadásul, a közösségi autózásban résztvevő autókat is üzemeltetni kell, és maga a szolgáltatás is izgalmas lehetőség. Én nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy ezeknek a kihívásoknak nemcsak az autógyárak, hanem a mellette lévő szolgáltatási szektor is meg fog felelni.Mint azt említettem, mi a gyártással kapcsolatos kockázatokat nem futjuk és az ön által említett helyzet a mi piacainkat nem érinti. Ezeket az autókat mi a balkáni régióban értékesítjük, és ott nagyon népszerűek. A brexit negatív hatásait pedig előbb-utóbb ki fogják heverni ezek az autógyártók. Fontos szempont egyébként, hogy amikor egy autógyártó valamiért bajban van, még jobban kell támaszkodnia az importőrökre. Rajtuk, így rajtunk is múlik ilyenkor, hogy mennyi autót adnak el.Az biztos, hogy Európában most kevésbé népszerű a dízel technológia, ugyanakkor az elmúlt években hatalmas fejlesztések zajlottak le a dízelmotoroknál. A technika eleve fejlettebb, mint a benzines, tökéletesebb az égés, kisebb a szén-dioxid-kibocsátás. Biztos vagyok benne, hogy a dízelmotor megítélésében lesz változás. Persze voltak problémák a szoftverekkel, de ez alapvetően nem befolyásolja azt, hogy egy kiforrott, jó technológiáról van szó.

Az biztos, hogy 2020-ban, az idei év eredménye alapján már a törzsrészvényeseknek is szeretnénk osztalékot fizetni.

Ez is egy újabb hajtómotorja lehet a piac bővülésének, de a szabályozás részleteitől természetesen nagy mértékben függhet a piacélénkítő hatása. Az biztos, hogy európai összehasonlításban Magyarországon sokkal kevesebb családnak van autója, így van hova fejlődni, növekedni, ami számunkra lehetőség, hiszen több márkánknak is van hétszemélyes autója.A decemberi közgyűlésen volt egy nagyon fontos határozat, amelyben meghatároztunk egy névértékhez kapcsolt osztalékmértéket, és az volt a döntés, hogy ezt a mértéket az osztalékelsőbbségi részvényes megkapja, nem évenként, hanem összességében. Az idei éves rendes közgyűlésünkön pedig az igazgatóság ennek az összegnek, vagyis az 575 millió forintnak az egyösszegű kifizetését fogja javasolni. Mindez azt jelenti, hogy a kifizetést követően az ezekhez az osztalékelsőbbségi részvényekhez kapcsolódó különleges jogok megszűnnének, a részvények elsőbbségi jogosultsága kiüresedne. Azaz ugyanolyan szavazati joguk lesz, mint a tőzsdén forgó törzsrészvényeknek. Később természetesen azt még el kell dönteni, hogy az elsőbbségi részvények bevonásra kerülnek vagy átalakítjuk törzsrészvénnyé, de ez már technikai kérdés és úgy gondolom nagyon pozitív a törzsrészvényesek szempontjából.Ennek konkrét mértékét ma még nehéz megmondani, függ a vállalat működésétől, de azt szeretnénk, hogy annak mértéke akkora legyen, amely kellően vonzó hozamot biztosít az éppen aktuális kamat- és hozamkörnyezetben is.Több tőkepiaci célkitűzésünk van, így fontos célunk, hogy bekerüljünk a BÉT elemző, árjegyzői programjába, bízunk benne, hogy ez is mihamarabb sikerülni fog. Emellett szeretnénk bekerülni a BUX-ba és a CECE indexbe. A BUX-ba kerülésnek öt kritériuma van, és ezek közül számításink szerint mindet teljesítjük már most, pedig elég hármat teljesíteni. Bizunk tehát abban, hogy a következő felülvizsgálatkor, már márciusban bekerülünk a BUX-ba, és utána a CECE indexbe is. A prémium kategóriába kerüléshez két elvárás teljesítésére van szükség. Az egyik az, hogy a kereskedési napok 90 százalékában legyen kötés az elmúlt fél évben - úgy gondolom, hogy ez a feltétel teljesült, és az átlagos kapitalizáció 5 milliárd forint legyen, ez most jóval efölött van.