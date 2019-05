Szomorú híreket tett közzé a magyarországi Opel-gyár

míg 2016-ban csaknem 630 ezer motor készült el az üzemben, addig a termelés 2018 végére 313 ezerre csökkent.

A világban tapasztalható sokasodó kihívások már tavaly is kedvezőtlen hatással voltak az Opelre, a márka mintegy 1 millió autót értékesített globálisan, amely durván 7 százalékos visszaesést jelentett 2017-hez képest. Az eladások csökkenése egyben azt is jelentette, hogy kevesebb autómotorra volt szükség 2018-ban, ez pedig a szentgotthárdi motorgyár működésére volt kedvezőtlen hatással.Az, hogy jelentősen visszaesett a magyarországi Opel-gyár termelése, már hónapokkal ezelőtt kiderült. Az Opel Szentgotthárd Kft. szóvivője, Kaszás Zoltán ugyanis korábban a Világgazdaságnak elmondta,A visszaesés éves viszonylatban is hatalmas volt, 2017-ben ugyanis még 486 ezer motort gyártottak Szentgotthárdon.

Mindezt látva nem csoda, hogy az Opel Szentgotthárd Kft. által közzétett éves beszámolóból kiderült, a társaság árbevétele alig haladta meg a 119 millió eurót tavaly, amely mintegy 20 százalékos visszaesést jelentett év/év alapon. A vállalat által szintén közzétett kiegészítő mellékletből az is kiderült, hogy az értékesítés nettó árbevétele 94 százalékban az összeszerelési díjbevételből, a fennmaradó 6 százalékban pedig továbbszámlázott egyéb szolgáltatásokból és hulladék értékesítéséből tevődött össze. Az összes értékesítésen belül az export részaránya 95 százalékot képviselt.

A vállalat mintegy 2,2 millió eurós üzemi eredménnyel zárta 2018-at, amely több mint 87 százalékos csökkenést jelentett 2017-hez képest. Ez egyben az is jelentette, hogy az Opel Szentgotthárd Kft. üzemi marzsa összeomlott: a 2017-es 11,9 százalékról egészen 1,9 százalékra zuhant.

A meghatározó anyagjellegű- és a személyi jellegű ráfordítások 35 és durván 1 százalékkal csökkentek 2017-hez képest. Előbbi esetében az alacsonyabb motorgyártás, míg utóbbi esetében a foglalkoztatottak számának csökkenés volt a meghatározó ok. 2018 végén ugyanis 1007 munkavállalója volt a szentgotthárdi üzemnek, míg ez a szám 2017 végén még 1251 fő volt. Azt viszont fontos hangsúlyozni a dolgozók csökkenő száma kapcsán, hogy a gyár hosszútávon elkötelezett a munkavállalóinak megtartásában. Erre utal legalábbis az a 200 férőhelyes munkásszálló, amelyet néhány napja adtak át Szentgotthárdon. Az autopro.hu tájékoztatás szerint a mintegy 670 millió forintból megvalósuló beruházást az állam 400 millió forinttal támogatta, a munkásszállót kizárólag az Opel-gyár alkalmazottai használhatják majd. Az éves beszámolóból kiderült az is, hogy a szintén jelentős összeget kitevő értékcsökkenési leírás a 2017-es 57,8 millió euróról 56 millió euróra csökkent tavaly.El kell mondani azt is, hogy az üzemi eredmény, illetve a profitabilitás tekintetében a vállalat alulmúlta a 2008-as pénzügyi világválság, valamint a 2011-es európai adósságválság utáni időszak gyenge teljesítményeit is.

A vállalat adózás előtti eredménye 2,2 millió euró volt tavaly, amely közel 88 százalékos csökkenést jelentett 2017-hez képest. A nettó eredmény 1,9 millió euróra zsugorodott 2018-ban, amely több mint 89 százalékos csökkenést jelentett év/év alapon.

Jó hír viszont, hogy olyan döntés született tavaly, amelynek értelmében a szentgotthárdi üzemet kisméretű benzinmotorok gyártására rendezik be. Ezzel kapcsolatban Kaszás Zoltán arra emlékeztetett, hogy a szentgotthárdi egységben egy új projektre készülnek: év végén indul a háromhengeres, 1.2 literes turbóbenzinmotor gyártása, jelenleg az átállás munkálatai zajlanak. Bakai Gergely, az Opel Magyarország ügyvezető igazgatója január végén pedig úgy nyilatkozott, hogy 2019 kiemelkedő fontosságú lesz az Opel Szentgotthárd életében. Az előkészületek az új motor termelésbe való integrálása kapcsán már 2018-ban elkezdődtek, és kiválasztották az ehhez szükséges - zömmel magyar - beszállítókat.