Tényleg szigorítják a hatalmas indulatokat kiváltó zöld rendszám használatát

A zöld rendszámos plug-in hibridek hosszú évek óta váltanak ki heves érzelmeket és indulatokat az emberekből. Sokan igazságtalannak tartják ugyanis, hogy a tisztán elektromos meghajtású autókkal azonos előnyöket élvezhetnek olyan járművek is, amelyek adott esetben jelentős károsanyag-kibocsátás mellett üzemelnek. Sokak igazságérzetét bántotta és bántja a mai napig, hogy ezek a járművek is behajthatnak forgalom elől elzárt területekre (például a Várba) és ami még fontosabb, ingyen parkolhatnak. Utóbbi miatt élcelődtek sokan azon, hogy a zöld rendszám lett az új rokkantkártya, amelynek segítségével a korábban trükközők megúszhatják a parkolási díjat.Nem véletlen tehát, hogy az elmúlt években rengeteg helyen és rengetegszer elhangzott az, hogy hiba volt a zöld rendszám ilyen formájú kiterjesztése azokra a járművekre is, amelyek működése nem zéró-emissziós. A szigorítás ennyi év után már mindenképpen indokolt lenne, de ahogy az interjúban is elhangzott, nagyon sok részletre oda kell figyelnie a szabályozóknak, nehogy végül többet ártsanak, mint amennyit használnak.Érdemes arról is beszélni, hogy szükség esetén a BMW-nél már rendelkezésre áll az a technológia, amelynek segítségével megoldható lenne, hogy a plug-in hibrid modellek a városon belül kizárólag elektromos hajtást használjanak. Ezt állította legalábbis Klaus Fröhlich, a BMW fejlesztési igazgatója a Los Angeles-i Autóshown tavaly. A megoldás lényege, hogy amikor az autó navigációs rendszere érzékeli, hogy belvárosi övezetben tartózkodik az autó, akkor automatikusan átállíthatja a meghajtást tisztán elektromosra. Ezt a koncepciót a BMW a német önkormányzatoknak is bemutatta, hogy meggyőzze őket a technológia működőképességéről. Egy ilyen rendszer elterjedése, alkalmazása mindenki számára megnyugtató megoldást kínálhatna, hiszen nem kerülne sor a nagy teljesítményű belsőégésű motorok használatára a városi környezetben.De példaként említhetjük a Daimler megoldását is, az általunk nemrég tesztelt plug-in hibrid modell, a Mercedes-Benz E 300 de képes arra, hogy útja során a belsőégésű motorja segítségével feltöltse fedélzeti akkumulátorát. Az így nyert energiát pedig bármikor felhasználhatjuk tisztán elektromos autózásra. Így egy hosszabb autópályás utazás után lehetőségünk van arra is, hogy a városba beérve átváltsunk tisztán elektromos módra, ezzel is csökkentve a helyi szintű káros-anyag-kibocsátását.