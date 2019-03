Több ezer ember leépítését jelentette be a Volkswagen

A Volkswagen további 5-7 ezer munkavállalójától válna meg 2023-ig, a leépítést a tervek szerint korai nyugdíjazással oldanák meg elsősorban. 2016-ban, hosszú tárgyalásokat követően, az autógyártó menedzsmentje már bejelentett egy nagyobb létszámleépítést, amelynek keretében évente 2 500 munkavállaló részesül korai nyugdíjazásban. Ennek eredményeként pedig 25 ezer emberrel csökkenhet a Volkswagen-csoport alkalmazottainak a száma 2025 végére.A mostani bejelentésre azt követően került sor, hogy kiderült tegnap, a Volkswagen csoport core márkájának profitabilitása a 2017-ben elért 4,2 százalékról 3,8 százalékra zsugorodott tavaly.Ahogy az eredményhez fűzött kommentárunkban jeleztük, az üzemi marzs csökkenése azért is jelent problémát, mert a menedzsment az utóbbi években nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a Volkswagen márka profitabilisabban működjön. Ennek hátterében pedig az állt, hogy ígéret tettek a befektetőknek arra, hogy a Volkswagen üzemi marzsa eléri majd a 6 százalékot 2022 végére.A legfrissebb pénzügyi jelentésből viszont kiderült, a németek nemhogy közeledtek a hosszú távú céljuk eléréséhez, hanem döntően az új technológiákra történő átállás, valamint a belsőégésű motorok engedélyeztetési eljárásai miatt még távolodtak is attól. Ebben a helyzetben pedig nyilván lépni kellett a Volkswagen menedzsmentjének, így születhetett meg az újabb leépítés ötlete. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a szóban forgó 5-7 ezer fős leépítés a cégcsoport teljes munkaerejének durván 1 százalékát jelenti csupán. Tavaly ugyanis már több mint 664 ezer embert foglalkoztatott a német autógyártó.A menedzsment mással is igyekezett megnyugtatni a befektetőket az elmúlt hetekben, jelezték, hogy várakozásaik szerint a Volkswagen márka gyengélkedése ellenére a Volkswagen csoport üzemi marzsa 6,5-7,5 százalék között alakulhat 2019-ben, amely megegyezik a korábban 2020-ra vonatkozó célkitűzéssel.