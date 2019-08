Tüntetők 40 luxusautót vertek szét - Elszabadultak az indulatok a Frankfurti Autószalon előtt

A hét elején 40 luxusautót rongáltak meg egy kronbergi autókereskedésnél, nem messze Frankfurttól - írja az Automotive News Europe . A német rendőrség azonnal nyomozni is kezdett egy szélsőséges, autóellenes klímavédő csoportnál, a Rocks in the Gearboxnál, miután a szervezet vállalata a felelősséget a többtucat Jaguar, Land Rover és Aston Martin megrongálásáért. Frankfurti Autószalonra idén szeptember 12-22 között kerül majd sor. Számos környezetvédő szervezet, köztük a Rocks in the Gearbox is üzent az embereknek, hogy vegyenek részt azon a tüntetésen, amelyet szeptember 14-én tartanak majd.Mindez arra késztette a német autóipari szövetséget (VDA), hogy érdemben növelje a biztonsági készültséget az esemény előtt, egyben figyelmeztesse az autó showra kilátogatókat, hogy a megszokottnál jóval hosszabb sorokra számítsanak a biztonsági ellenőrzési pontokon.