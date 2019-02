Véget érhet az autógyártás aranykora - Belerokkan Magyarország?

Érdekel, hogy látják a szakemberek a magyar járműipar jövőjét? Jelentkezz még ma! ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Ebben a kifejezetten izgalmas időszakban kerül megrendezésre immár 7. alkalommal a Portfolio és a Magyar Gépjárműipari Egyesület közös szakmai konferenciája 2019. április 10-én.

A járműipar elképesztően sikeres volt az elmúlt években, a vezető gyártók és beszállítók eladásai újabb és újabb csúcsokat döntöttek, árbevételük dinamikusan növekedett és hatalmas profitot tettek zsebre. A világ viszont gyorsan változik és egyre több jel utal arra, hogy ezt az aranykort egy sokkal nehezebb időszak váltja fel hamarosan.A globális járműeladások növekedésének várható lassulása, a kereskedelmi háború esetleges fokozódása, az eddig is teljesíthetetlen brüsszeli káros-anyag-kibocsátási elvárások további szigorítása, az új technológiákra történő átállás és a nyersanyagárak magas szinten történő stabilizálódása egyaránt hatalmas nyomást gyakorolnak majd az iparág szereplőire. Ráadásul ekkor még nem is beszéltünk olyan kockázatokról, mint amilyet egy megállapodás nélküli Brexit, vagy éppen az új belépők jelentenek. A helyzetet pedig tovább súlyosbítja a fogyasztói magatartás gyors változása, a járműmegosztó szolgáltatások egyre nagyobb népszerűsége és az újfajta digitális megoldások iránti növekvő igény.A járműipar sokasodó kihívásai természetesen hatással lesznek a magyarországi OEM-ek és beszállítók működésére is egy olyan időszakban, amikor a súlyos méreteket öltő munkaerőhiány mára nem csak a növekedés gátjává vált, hanem a szektor versenyképességét is fenyegeti.A kialakult helyzet megoldásában sokat segíthet az Ipar 4.0 megoldásainak alkalmazása: a digitalizálás, az automatizálás és a robotizálás. A baj csak az, hogy míg a nagy autógyárak és a TIER 1-es vállalatok rendelkeznek az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó beruházások megvalósításához szükséges erőforrásokkal, addig a magyar beszállítónak ezek sokszor nem állnak a rendelkezésére. Fejlesztések nélkül viszont ebben a felgyorsult világban nem sokáig maradhat versenyben egy vállalat, ahogy a túlélés szempontjából egyre fontosabb lesz, hogy a gyártás mellett nagy szerepet kapjon a kutatás és fejlesztés is.Az esemény célja idén is az, hogy hazai és régiós piaci szereplők, szakértők segítségével átfogó képet adjon a legfontosabb globális trendekről, kihívásokról és az azokra adható leghatékonyabb megoldásokról.

Tavaly több mint 250 fő részvételével került megrendezésre a Portfolio-MAGE Járműipar 2018 konferencia.

A konferencia délelőtti szekciójában olyan lényeges kérdésekre kaphatnak választ a résztvevők, hogy mi jön az aranykor után az autóiparban és mi lehet a túlélés kulcsa. Ezt követően a hazai felsővezetők beszélgetnek arról, hogy milyen változásokra kell felkészülnie az OEM-eknek és a beszállítói lánc egyes szereplőinek rövid- és középtávon, valamint kik lehetnek a változások legnagyobb nyertesei és vesztesei. Természetesen terítékre kerülnek az Ipar 4.0 vívmányai is, az ipari digitalizációban rejlő lehetőségek.

Vezetői kerekasztal - A beszélgetés résztvevői balról jobbra: Őszi Csilla (ügyvezető igazgató, ZF Hungária), Charles Wassen (General Manager, Country Operations Lead, Dana Hungary Kft.), Szászi István (alelnök, Autóipari Elektronika Divízió, Robert Bosch Kft.), Rábai Dániel (Continental Hungaria Kft. ügyvezető, Continental csoport mo.i országkoordinátor), Dr. Péhl Tibor (gyárigazgató, Arconic-Köfém GRP-BCI) Mándli Péter (ügyvezető igazgató, BPW - Hungária Kft.) Dedéné Novotni Anna (HAJDU Cégcsoport alelnök, HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. vezérigazgató) és a moderátor, Kilián Csaba (ügyvezető főtitkár, MAGE).

Fonyódi Levente, ügyvezető igazgató, Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.

Kilián Csaba, ügyvezető főtitkár, Magyar Gépjárműipari Egyesület

Körtvélyessy Géza, ügyvezető igazgató, Kirchhoff Hungária Kft.

Mesics Olívia, személyügyi igazgató, Opel Szentgotthárd

Rédai István, gyárigazgató, Titán '94 Kft.

Rózsa Tamás, ügyvezető igazgató, Top Tier Consultants

Szabó Éva, ügyvezető igazgató, GEDIA Hungary Kft.

A délutáni szekcióban a szakértők olyan kiemelt témákkal foglalkoznak majd, mint például a korszakváltás kihívásai a beszállító-fejlesztésben, vagy éppen a lehetséges megoldások a munkaerőhatékonyság növelésére. Továbbá a nagy sikerre való tekintettel a délutáni program során ezúttal is tematikus, körasztalos networking szekció kerül megrendezésre, amelynek keretében témák szerint felosztott interaktív körasztaloknál hozzáértő témavezetők segítik a gyakorlati munkát, adnak választ a felmerülő kérdésekre.A konferencia résztvevői lesznek többek között: