Csökkentette a BIF célárát az MKB

A BIF pénteken tette közzé legfrissebb számait , amit az MKB szerdai elemzésében értékelt . A BIF esetében az értékesítés nettó árbevétele 75,6 százalékkal 2,662 milliárd forintra emelkedett 2019. első félévében a korábbi év azonos időszakához képest, míg az adózott eredmény 1,11 milliárd forintra nőtt az idei év első félévében.Az irodapiaci szegmens bevétele 83 százalékkal 1,9 milliárd forintra nőtt. A BIF által megvásárolt és felújított Vigadó Palotával a társaság mintegy 15 000 ezer négyzetméterrel növelte a bérbeadható terület nagyságát. A BIF az elkövetkező évek folyamán további fejlesztéseket hajthat végre a meglévő ingatlanjai esetében, az MKB elemzői szerint 2022-re a teljes bérbeadható terület elérheti a 70 000 négyzetmétert. Ezenkívül a parkolóházak piaca szegmens jól teljesített a múlt évben, a szerződéses állomány és az óradíjas parkolások száma is növekedett.Az építési telkek és lakóingatlanok piaca szegmens bevétele közel 800 millió forint volt 2019. első félévében, a korábbi év azonos időszakának közel 490 millió forintos bevételével összehasonlítva. A Harsánylejtő Projekt keretén belül a lakóingatlan-fejlesztés I. ütemében épülő 20 lakás értékesítése 2019. június 30-ra elérte a 80 százalékot; a lakóingatlan-fejlesztés II. üteme során megvalósuló további 20 lakás átadása 2020. I. negyedévében várható, az értékesítettség 2019. félév végével 60 százalékot tett ki.2019. első felében a költségek is növekedtek, az anyag jellegű ráfordítások 60 százalékkal nőttek főként a Harsánylejtő Kft.-ben a társasházi építkezések elszámolása, a Vigadó Palota bérlői kialakításának befejezése és bérbeadása, valamint a megvásárolt Attila úti ingatlanon elkezdett munkálatok elszámolása miatt. A személyi jellegű ráfordítások 2019. első félévben 56 százalékkal nőttek a korábbi év azonos időszakával összehasonlítva, amely mögött a társaság stratégiai céljainak megvalósításával összefüggő létszámbővülés állt.Az MKB szerint az elmúlt év folyamán a BIF készpénzegyenlege és adósságállománya is megváltozott. A társaság szeptember 3-án jelentette be, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 7 579 600 000 forint összegű 10 éves futamidejű évi 1,82 százalékos fix kamatozású forint kölcsönt nyújt a társaság részére, amit a BIF a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél fennálló, 8 milliárd forint összegű beruházási hiteltartozása végtörlesztéséhez használ fel. Az új hitel hatással van a társaság súlyozott átlagos tőkeköltségére (WACC). Az MKB a gyorsjelentés után mindemellett az új ingatlanfejlesztési projekt (az Attila úti ingatlan) pénzáramlásait is beépítette modelljébe, az MKB elemzői a DCF-modelljük minimális módosítása után a BIF egyéves célárát 299 forintról 293 forintra csökkentették. Az MKB célára 0,3 százalékkal magasabb a BIF keddi záróárával összehasonlítva.