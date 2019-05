Csökkentette a Duna House-részvények célárát a Concorde

A Concorde a Duna House fundamentumainak változása miatt legfrissebb elemzésében úgy vélte, hogy a részvény kockázat-hozam profilja az árfolyam idei emelkedése után a jelenlegi árszinteken már nem olyan vonzó, az elemzés ezt többek között a társaság lengyel operációjának lassabb növekedésével és a lakástakarék pénztár-szegmens körüli problémákkal indokolta.Az elemzőház a társaság tavalyi számai után felülvizsgálta előrejelzéseit, és frissítette modelljét is, figyelembe véve a társaság ingatlanfejlesztéseit, a lengyel operáció kilátásait és a lakástakarék pénztárból származó, csaknem teljesen eltűnő profitot is. A konszolidált eredmény esetében a tavalyi évvel összehasonlítva 21 százalékkal magasabb, 2,063 milliárd forintos profitot várnak idén a Duna Housetól, míg 2020-ra 2,070 milliárd forintos profitot várnak, a növekedést nagyobb részben a fejlesztési projektek átadása segítheti. A Concorde a 2019-es és a 2020-as eredményből érdemi osztalékra számít, ami a legoptimistább forgatókönyv szerint 410 forint is lehet.A Duna House esetében az előrjelzés és az értékelés az egyik legfőbb változását jelenti, hogy az elemzésben a lakástakarékpénztár nem járul hozzá a bruttó fedezethez a társaság hazai operációja esetében, továbbá figyelembe vették a lengyel operáció visszafogott növekedését is. Mindemellett a Concorde elemzője értékelte és hozzáadta a Panoráma -projektet a cég fejlesztési üzletágához, ami részvényként 150 forintos értéket jelent, továbbá a Duna House csoport ingatlanportfóliójának egy részvényre vetített értékét 40 forinttal 417 forintra értékeli az elemzés, a 2018-as akvizícióknak köszönhetően.A Concorde a 12-havi, osztalékfizetés utáni célárát 4 750 forintról 4 500 forintra csökkentette, a Duna House részvényeire vonatkozó ajánlását pedig vételről felhalmozásra vágta vissza. A Concorde célára 6,1 százalékkal magasabb a Duna House keddi záróárával összehasonlítva.