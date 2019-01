Durva figyelmeztetés érkezett a rejtőzködő befektetési gurutól

A világ vezető politikusai és közgazdászai idén is összegyűltek a svájci hegyekben, hogy a Világgazdasági Fórum keretein belül megvitassák a globalizáció jelentette kihívásokat, továbbá az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos problémákat, és a Brexit-megállapodással összefüggő bizonytalanságot is. Az esemény résztvevőinek figyelmét az ismert befektetési guru, Seth A. Klarman legfrissebb írása is felkeltette, vitára ösztönözve a politikusokat és gazdasági szereplőket is.Az értékalapú befektetések szakértője, a nagyjából 27 milliárd dollárnyi eszközt kezelő Baupost Group vezetője bár nem veszt rész a davosi eseményen, azonban írásait és gondolatait gyakran idézik a mértékadó gondolkodók és az üzleti élet szereplői is. Klarman a társaság befektetőinek írt levelében kiemeli, hogy a folyamatos tüntetések, zavargások és növekvő társadalmi feszültségek egyáltalán nem tekinthetők normálisnak, és Klarman aggódva figyeli az Egyesült Államok nemzetközi szerepének visszaszorulását, továbbá a demokratikus országok előtt álló egyre növekvő kihívásokat is.A guru aggódik a növekvő adósság miatt is, Klarman levelében kiemeli, hogy 2008 és 2017 között a GDP-arányos államadósság szintje az USA esetében meghaladta a 100 százalékot, és a francia, a brit, a kanadai és a spanyol államadósság is ezen szinthez közelít. Klarman szerint az előttünk álló, nagy pénzügyi váláságok egyik kiváltó oka éppen a magas államadósság lehet majd.Klarman szerint a piaci szereplők rózsaszín szemüvegen keresztül szemlélik a világot, és abban bíznak, hogy a jó idők folytatódnak majd, és alulbecslik a jelenlegi kockázatokat a piacon. Bár a guru szerint a következő válság időpontja egyelőre kérdéses, azonban Klarman a válság érkezését biztosra veszi, és a guru szerint a válság nem csupán tőkepiaci esést, hanem erőszakos eseményeket is magával hoz majd.