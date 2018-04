Durván elkezdett költeni a Google, hogy az internet királya maradjon

Folytatódik a növekedés

A hirdetési bevételek továbbra is dinamikusan növekednek a Google-nél és a YouTube is jól teljesít, ennek köszönhetően a vártnál erősebb negyedévet zárt az Alphabet: 31,1 milliárd dolláros bevételt könyvelt el, miközben az elemzők 30,3 milliárd dollárt vártak a Thomson Reuters konszenzusa szerint. Ez 26 százalékos növekedésnek felel megA költségek viszont megugrottak, így a profitabilitás romlott a működési eredmény szintjén: a működési eredményszint 22 százalék lett, ami 5 százalékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Költi a pénzt a Google, hogy még több pénze legyen

elkötelezett a növekedés mellett

Hasítanak a hirdetések

A fizetett kattintások (ahányszor a felhasználók a hirdetésekre kattintanak és ezzel bevételt termelnek) 8 százalékkal nőttek az egy évvel ezelőtti szinthez képest, míg az egy kattintásra jutó bevétel 7 százalékkal esett.

A nettó eredmény közben több mint 73 százalékkal ugrott meg, 9,4 milliárd dollárra, ami főként egyszeri tételeknek volt köszönhető, például részesedés-átértékeléseknek számviteli változások miatt. A Google kis startupok mellett az Uberben és az Airbnb-ben is rendelkezik tulajdonrésszel.Az egy részvényre jutó eredmény 13,33 dollár lett, az elemzői várakozás 9,28 dollár volt. Az egyszeri tételek hatásait kiszűrve 9,93 dolláros részvényenkénti nyeresége volt a negyedévben a Google anyavállalatának.Az Alphabet sokat költ, hogy lépést tudjon tartani a versenytársaival. A tőkeberuházás a triplájára emelkedett 2018 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest és az elemzői várakozások több mint duplája lett. A Google-divízió összesen 7,6 milliárd dollárt költött el a január-márciusi időszakban, miközben az elemzők az Alphabetre összesen 3,8 milliárd dollárt vártak.A menedzsment, a tőkeberuházások megugrása is ezt jelzi - indokolta a cég pénzügyi igazgatója, Ruth Porat a számokat a negyedéves eredményeket bemutató konferenciahíváson. Főként adatközpontokra és ingatlanokra költött a cég, megvették például a Chelsea Marketet, mert azokat az ingatlanokat, amelyekben jó lehetőséget látnak, inkább megveszik, mint bérlik. A hálózati kapacitásokra is költöttek tenger alatti kábelekkel, valamint médiatartalmat is vásároltak a YouTube-ra.A Google hirdetési bevételeinek növekedése folytatódott, 24 százalékkal ugrott meg az előző évhez képest. Úgy tűnik, hogy a Facebook kapcsán kirobbant adatbiztonsági botrány még nem volt negatív hatással a hirdetési bevételekre. Az Alphabet főleg a Google hirdetéseiből él, a teljes bevétel 85 százalékát adták a hirdetések. A Google dominálja továbbra is mind az online és a mobilos keresések piacát is, a gazdaság pedig erős és a vállalatok egyre többet költenek hirdetésekre.

Árfolyamreakció

Az innovatív fejlesztéseket magában foglaló "other bets" -divízió továbbra is jelentős veszteségeket termel az Alphabetnek. 150 millió dolláros bevétel mellett 571 millió dolláros veszteséget termelt az üzletág a működési eredmény szintjén. A divízió olyan tevékenységeket tartalmaz, mint például a Waymo önvezető autók fejlesztése, vagy a Nest-okostermosztát.Ezúttal elmaradt a heves árfolyamreakció az Alphabet gyorsjelentésére, a zárás utáni kereskedésben mindössze fél százalékot emelkedett az árfolyam.