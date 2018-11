Egész országokat kapcsolhatnak le, ha bejönnek a tervek

Korábban a hackerek megelégedtek a gyors pénzszerzéssel, csak egy kis pénzt akartak keresni azzal, hogy néhány személyes adatot elloptak. De most már egész csoportok vannak, akik azzal foglalkoznak, hogy kreatív módszereket találjanak ki arra, hogy teljes országokat lekapcsoljanak

Szóba került a kiberbiztonság is az Abu-Dzabiban megrendezésre került olajipari (ADIPEC) konferencián, ahol az iparági szakértők azzal riogattak, hogy a kiberbűnözés már túlmutat azon, hogy olajcégeket támadnak meg. Egész országok lettek a célpontok.- mondták el szakértők.A napokban a World Economic Forum kutatói készítettek egy felmérést, amiből az derült ki, hogy a fejlett országokban és Európában a vállalatvezetők a kibertámadásokat nevezték meg az üzletüket veszélyeztető egyik legnagyobb kockázatként. És ezek a félelmek egyre erősödnek. Nem csak amiatt aggódnak, hogy gyakoribbá válnak a támadások, de attól is, hogy súlyosabbak lesznek.Hétfőn elindult egy új kezdeményezés Franciaország és a Microsoft vezetésével, hogy megoldják az internet problémáit és újabb lendületet adjanak az iparág megszabályozásával kapcsolatos erőfeszítéseknek. A tagok szeretnék, ha a Facebook és az Alphabet is csatlakozna a párizsi kezdeményezéshez.