Eddig tartott a Richter-rali?

Mozgalmas hónapok a Richternél

Olcsó vagy drága a Richter?

Rosszul indult az év a Richternél, miután a gyógyszergyártó egyik fontos készítményével, az Esmyával kezelt több beteg esetében májgyulladás lépett fel, amelyet követően az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bizottsága átmeneti intézkedéseket léptetett életbe az Esmyával szemben. Az EMA bizottsága májusban tette közzé az Esmyára vonatkozó ajánlását, ezután az Európai Bizottság határozatával jóváhagyta az Európai Gyógyszerügynökség bizottságának korábban elfogadott véleményét, amelynek értelmében az Esmya korlátozásokkal bár, de a piacon maradhatott.Problémákba ütközött az Esmya amerikai bevezetése is, a Richter Egyesült Államokbeli partnere, az Allergan augusztusban kapott választ kapott az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerfelügyelettől (FDA) az Esmya amerikai törzskönyvi kérelmének ügyében, az FDA azonban nem engedélyezte az Esmya amerikai bevezetését a hatóság további információkat kért. Orbán Gábor a Richter legutóbbi gyorsjelentését követő sajtótájékoztatón kiemelte, az Allergan egyeztetéseket kezdett a hatósággal, és várhatóan a decemberre tervezett megbeszélés után kerülhet majd sor az Esmya amerikai bevezetésére.A Richter romániai nagykereskedelmi leányvállalata, a Pharmafarm szeptemberben kapta vissza a működési engedélyét, miután két hónappal korábban a romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága (NAMMD) arra hivatkozva függesztette fel a társaság működési engedélyét, hogy a Pharmafarm megsértette a ''Good Distribution Practice'' előírásait. A Richter becslése szerint a román nagykereskedelmi operáció felfüggesztése 40 millió eurós, az arra az időszakra eső, átlagos EURHUF árfolyammal számolva közel 13 milliárd forintos bevételkiesést okozhatott a társaságnak.Az idei negatív hírfolyamot lassan maga mögött hagyó Richter-részvények emelkedését támogathatták a Richter részvényvásárlásai is, miután a társaság november 26-án maximum 300 000 darab saját részvény vásárlását jelentette be, amit a cég a munkavállalói értékpapír-juttatási programjához kíván felhasználni. A Richter ezt követően tette közzé, hogy november 27-e és december 3-a között összesen 210 000 darab saját részvényt vásárolt vissza.Az árfolyam és az egy részvényre jutó profit hányadosaként adódó P/E ráta alapján a Richter részvényei inkább olcsóbbnak tekinthetők, míg az elemzők arra számítanak, hogy a gyógyszergyártó a szektoron belül kiemelkedő profitbővülést érhet el.

A Richter esetében az elemzői várakozások viszonylag magas EBITDA növekedést vetítenek előre, ehhez képest EV/EBIDTA alapon sem tekinthetők különösen drágának a Richter részvényei.

Meddig emelkedhet az árfolyam?

A Richter ralija tavaly júniusig tartott, a részvény azt követően egyre lejjebb került, majd az Esmya-botrány és a sorozatos rossz hírek hatására az árfolyam idén júliusig közel 39 százalékot esett. A jelentős esés után az árfolyam a nyár végén felpattant, majd hónapokon át tartó sávozás következett. A Richter 2017-es júniusi csúcsára és idei, júliusi mélypontjára húzott Fibonacci kiterjesztésből a 38,2 százalékos szint szeptemberben és novemberben megállította az árfolyam emelkedési kísérleteit.Pénteken azonban fordulat következett, és a Richter áttörte a 38,2 százalékos Fibonacci-szintet, azonban az elmúlt napok emelkedése után az árfolyam valamelyest túlvetté vált, és az RSI indikátor rövid távon a negatív fordulat lehetőségét vetítette előre. Amennyiben az árfolyam letöri az immár támaszként funkcionáló 38,2 százalékos Fibonacci-szintet 5580 forint közelében, az rövid távon rontana a részvény technikai képén, ebben az esetben az árfolyam az elmúlt hónapok kereskedési sávjába kerülhet vissza, 5000 és 5600 forint között. Ha lefordulna az árfolyam, véleményünk szerint az 5200 forint közelében található szintre érdemes figyelni, innen indult a november végi rali, az árfolyam pedig októberben, májusban és áprilisban is tesztelte ezt a szintet.Ha kitart a támaszt jelentő, 38,2 százalékos Fibonacci-szint, és az árfolyam ismét emelkedéssel próbálkozik meg, a következő megállót az 50 százalékos Fibonacci-kiterjesztés jelentheti, amelynek közelében májusban már egyszer elakadt az árfolyam emelkedése.