Breaking: rendkívüli állapotot hirdettek Spanyolországban az áramszünet miatt

Spanyolország rendkívüli állapotot vezet be, miután egy kiterjedt áramszünet több tízmillió embert érintett az Ibériai-félszigeten. A helyi idő szerint 12:30 körül kezdődő áramkimaradás súlyos fennakadásokat okozott az alapvető szolgáltatásokban, így a közlekedésben, az egészségügyben és a telekommunikációban egyaránt.

A spanyol belügyminisztérium közölte:

rendkívüli állapotot vezet be azokban a régiókban, amelyek hivatalosan kérik azt.

Eddig Madrid, Andalúzia és Extremadura kérte, hogy a központi kormány vegye át a közrend fenntartását és más kulcsfeladatokat – írta meg a Sky News.

A tömeges áramszünet nemcsak Madridot, Barcelonát és Sevillát bénította meg, hanem a szomszédos Lisszabont is. A nagyvárosokban leállt a közösségi közlekedés, a közlekedési lámpák kiesése közúti káoszt okozott, a kórházak vészgenerátorokra kapcsoltak, és a mobilhálózatok is akadoztak - bővebben:

Isabel Díaz Ayuso, Madrid tartomány elnöke, valamint Andalúzia és Extremadura vezetői már napközben a 3-as szintű országos vészhelyzeti terv aktiválását sürgették, ami a hadsereg bevetését is engedélyezi a közrend helyreállítására – ez most valósággá vált.

Bár a Red Eléctrica, a spanyol hálózatüzemeltető közlése szerint az áramszolgáltatás több régióban már helyreállt, ám figyelmeztettek: a teljes rendszer helyreállítása akár 10 órát is igénybe vehet. Ezért is lehet indokolt a rendkívüli állapot kihirdetése, ami arra is utalhat, hogy

az ellátási zavar hosszabb távon fennmarad.