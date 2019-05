Jó hír a Richtertől, ausztrál és új-zélandi értékesítésről írt alá megállapodást

A Richter szállítja a terméket

2021 első féléve után jöhet a bevezetés

Mit érdemes tudni a cariprazine-ról?

Ma piacnyitás előtt jelentette be a Richter, hogy a magyar gyógyszergyártó, és a Seqirus kizárólagos licenc szerződést írt alá a cariprazine ausztráliai és új-zélandi forgalmazására. A megállapodás értelmében a Richter szállítja a terméket, a Seqirus törzskönyvezi és értékesíti a készítményt Ausztráliában és Új-Zélandon. A Richter a szerződés aláírásakor, valamint a későbbiekben mérföldkő bevételekben fog részesülni.“Nagy örömünkre szolgál a partneri kapcsolatok kiépítése, mert ez lehetőséget teremt arra, hogy a cariprazine világszerte eljusson a mentális betegségekben szenvedőkhöz." - nyilatkozta Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója."Nagy érdeklődéssel várjuk a skizofrénia kezelés ezen innovatív készítményének forgalmazását valamint a Richterrel történő együttműködést. Ez a készítmény fontos eleme a Seqirus növekvő termékportfoliójának és tovább erősíti az Ausztráliában és Új-Zélandon licencbe vett termékek széleskörű palettáját." - mondta Dr. Lorna Meldrum, a Sequirus Asia Pacific Kereskedelmi Műveleteinek alelnöke.A bejelentéssel kapcsolatban megkérdeztük Beke Zsuzsát, a Richter PR és kormányzati kapcsolatok vezetőjét, aki kiemelte, hogy a lépést az indokolta, hogy a Richternek Ausztráliában és Új-Zélandon csupán nőgyógyászati termékekkel volt jelen, ezért a társaságnak szüksége volt egy partnerre, amelynek tapasztalata van központi idegrendszer területén és orvoslátogatói hálózattal rendelkezik.Beke Zsuzsa hozzátette, hogy a kifizetés összege néhány millió euró (upfront és mérföldkő bevételek), a kifizetésre pedig több részletben kerül sor. A készítmény esetében a törzskönyv tervezett beadására 2019 harmadik negyedévében kerül sor, míg a bevezetésre várhatóan 2021 első féléve után kerülhet sor. A várt árbevételt nagyban befolyásolja majd, hogy a készítmény milyen árat kap majd, azonban a Richter arra számít, hogy a bevezetést követő ötödik évben a bevétel 10 millió eurós lehet.A cariprazine a Richter saját fejlesztésű készítménye, az amerikai Foresttel (azóta már Allergan) 2005 óta folynak a fejlesztések. Az említett készítmény a Richter egyik legígéretesebb originális terméke, melynek fejlesztései az alábbi indikációban történtek: bipoláris depresszió, major depresszió, bipoláris mánia, skizofrénia. A vegyületet a Richternél fedezték fel, de az amerikai partnerrel folytatott közös fejlesztési munka nyomán az Allergan az USA és Kanada területére megszerezte a termékértékesítési jogokat. Az igazi áttörést a Richter 2012-ben érte el a cariprazine-nal, amikor a fő indikációban, a skizofrénia esetében is sikeresen zárult a klinikai fázis III vizsgálat. Ez lehetőséget adott arra, hogy az Egyesült Államokban meginduljon a törzskönyvezés folyamata, ami 2015 szeptemberében zárult le pozitív véleménnyel, így 2016 márciusában Vraylar márkanéven került bevezetésre az Egyesült Államokban a Richter és az Allergan közös gyógyszere.A Richter a készítményt Reagila néven 2017. májusa óta az Európai Unióban is forgalmazza, a társaság 2018-ban a Vraylar után kapott royalty bevétele 75,9 millió euró volt, míg a Reagilából származó bevétel 2,8 millió euró volt, a készítményből származó tavalyi bevétel összesen 78,7 millió eurót tett ki, ami a társaság 2018-as bevételének 5,6 százalékát adta.

Mit lehet tudni a Richter partneréről?

Felpattant az árfolyam

A Seqirus egy olyan integrált gyógyszeripari vállalat, amely Ausztráliában és Új-Zélandon egyes, specializált készítmények és az elsődleges ellátásban használatos gyógyszerek és oltások területén rendelkezik szakértelemmel. A Seqirus értékesítő- és marketing hálózata számos díjat nyert és elismerten vezető helyen állnak a gyógyszeriparban. A Seqirus a Melbourne-ben, Ausztráliában székhellyel rendelkező CSL Limited tagvállalata. A CSL vállalatcsoport több mint 22 000 alkalmazottat foglalkoztat a világ több, mint 60 országában. A Seqirust 2015. július 31.-én alapították azt követően, hogy a CSL felvásárolta a Novartis influenza oltóanyag üzletágát, azt követően pedig egybeolvasztotta a bioCSL-lel. A világ egyik legnagyobb influenza oltóanyag gyártójaként, a Seqirus hozzájárul az influenza globális visszaszorításában, a vállalat transzkontinentális jelleggel vesz részt a pandémiás felkészülésben. A Seqirus a legmodernebb gyártókapacitással rendelkezik az USA-ban, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában és mind tojás alapú, mind pedig sejtalapú technológiát használ az influenza oltóanyag előállításához. A vállalat jelentős K+F kapacitással, széleskörű és jól differenciált termékportfolióval és több mint 20 országban kereskedelmi jelenléttel rendelkezik.A Richter árfolyama az első negyedéves gyorsjelentés után az elmúlt napokban nagyot esett, szerdán azonban ismét emelkedéssel próbálkozott meg a részvény, majd a mai bejelentés után az árfolyam tovább tudott emelkedni, a Richter árfolyama 1,8 százalékkal került ma feljebb.