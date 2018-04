Még idén a magyar patikákba is bekerülhet a Richter csodakészítménye

A cariprazine negyven éve az első eredeti hazai originális készítmény, amely a tudományos kutatástól a fejlesztésen és a gyártáson át az értékesítésig magyar - húzta alá.

Dr. Greiner István MSc PhD MBA a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. kutatási igazgatója a MAGYOSZ Iparjogvédelmi Bizottságának elnöke Greiner István a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát 1984-ben. Az Egyetem befejezése óta a Richter Gedeon Nyrt.-nél dolgozik, kezdetben, mint kutató vegyész. 1992-ben kandidátusi fokozatot kapott... Tovább »

Reméljük, a jövő év végére mindenhol elérhető lesz Európában, de néhány országban már most is kapható. Még az idén Magyarországon is megjelenhet a patikákban.

A kutatási igazgató az interjúban hangsúlyozza: a cariprazine hatóanyag újdonsága - a kapható szerekhez képest -, hogy klinikailag bizonyítottan jelentősen javítja a döntősen negatív tüneteket mutató páciensek állapotát, a skizofrénia és bipoláris betegségek kezelésében. A betegséghez társuló magatartásmintákat - mint a teljes érdektelenség, érzelemmentesség, bezárkózottság és a személyi higiénia elhanyagolása - változtatja meg kedvezően - mondta.Olyan anyagot kezdtünk el 18 éve keresni, amely megfelel a jelen orvosi igényeinek, az innováción több százan dolgoztak a gyógyszergyártónál - árulta el.A szakember azt is elmondta, hogy a mai gyógyszerkereső kísérleteikben már jelen van a mesterséges intelligencia technológiája, főleg nagy mennyiségű adatbázisok értékelésére használják.A cariprazine készítménnyel kapcsolatban felidézte: Amerikában a készítmény már két éve forgalomban van, ezalatt 380 millió dollár értékben értékesítettek belőle, a Richterhez ebből 68 millió dollár folyt be.Az ott forgalmazott gyógyszer hatóanyag-komponensét innen, Budapestről szállítjuk a partnernek, amely vállalat egyébként tízszer nagyobb, mint a Richter, mégis egyenrangú félként dolgozik együtt velünk, akik a világ gyógyszeripari ranglistáján a 64. helyen állunk - magyarázta.Arra a kérdésre, hogy a termék mikor lesz elérhető Magyarországon, Greiner István azt válaszolta:

Mit érdemes tudni a cariprazine-ról?

A cariprazine a Richter saját fejlesztésű készítménye, az amerikai Foresttel (azóta már Allergan) 2005 óta folynak a fejlesztések. Az említett készítmény a Richter egyik legígéretesebb originális terméke, melynek fejlesztései az alábbi indikációban történtek: bipoláris depresszió, major depresszió, bipoláris mánia, skizofrénia. A vegyületet a Richternél fedezték fel, de az amerikai partnerrel folytatott közös fejlesztési munka nyomán az Allergan az USA és Kanada területére megszerezte a termékértékesítési jogokat. Az igazi áttörést a Richter 2012-ben érte el a cariprazine-nal, amikor a fő indikációban, a skizofrénia esetében is sikeresen zárult a klinikai fázis III vizsgálat. Ez lehetőséget adott arra, hogy az Egyesült Államokban meginduljon a törzskönyvezés folyamata, ami 2015 szeptemberében zárult le pozitív véleménnyel, így 2016 márciusában Vraylar márkanéven került bevezetésre az Egyesült Államokban a Richter és az Allergan közös gyógyszere.Az amerikai bevezetés után 2016 márciusában az Európai Gyógyszerügyi Hatóság (EMA) is elkezdte a Richter cariprazine-ra vonatkozó forgalombahozatali engedélyének értékelését skizofrénia indikációban, majd augusztusban a Richter kizárólagos licence-megállapodást írt alá az olasz Recordati-val, a cariprazine Nyugat-Európában régióban, valamint Algériában, Tunéziában és Törökországban történő forgalmazására.