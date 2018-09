Megszólalt a gyártó a Calcium-Sandoz tablettáról

Kiemelten fontos számunkra, hogy a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20x termékünkhöz a betegek mielőbb újra hozzájuthassanak, ezért mindent elkövetünk, hogy az igényeket pár hónapon belül újra ki tudjuk elégíteni

A magyar hatóságot a Sandoz Hungária Kft. tájékoztatta arról, hogy az érintett készítmények alapanyagának vizsgálata során a termékben talált elemi szennyező mértéke meghaladja az 2017. decemberben hatályba lépett, új európai uniós iránymutatásban (ICH Q3D) meghatározott napi terhelés (PDE) maximális értékétAz új iránymutatás előírásokat tartalmaz a gyógyszerkészítményekben, illetve összetevőikben előforduló elemi szennyezők koncentrációinak megállapítására, annak biztosítása érdekében, hogy ezen szennyezők mennyisége ne lépje túl a PDE maximum értékét.Az elvégzett orvosi kockázatelemzés alapján fontos hangsúlyoznunk, hogy napi egy Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20x fogyasztása esetén a napi terhelés mértéke- áll a közleményben.A napi egy tablettánál több Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20x fogyasztása esetén az elemi szennyezés becsült vérszintje ugyan magasabb lehet, mint az új iránymutatásban biztonságosnak tekintett érték, de alacsonyabb annál a szintnél, mint ami már feltételezetten mellékhatások megjelenéséhez vezethet. Amennyiben bármely fogyasztó vagy beteg bizonytalan lenne a készítmény alkalmazását illetően, javasoljuk, hogy konzultáljon orvosával, gyógyszerészével - javasolja a gyártó.A Sandoz azt is hozzáteszi, hogy elkötelezettek abban, hogy minden piacra kerülő terméke megfeleljen a legmagasabb minőségi előírásoknak. Ezért döntött úgy a magyar egészségügyi hatósággal egyetértésben, hogy a korábban azonosított 4 gyártási tételen felül elővigyázatosságból visszahívjuk az összes, még piacon lévő, érintett gyártási tételt annak ellenére, hogy az összes érintett tétel minőségügyi felszabadítása az új iránymutatás hatálybalépése előtt történt, és a termékek teljes körűen megfeleltek az akkor hatályos jogszabályoknak és minőségbiztosítási elvárásoknak.- hangsúlyozza a gyár.A Sandoz Hungária azt is jelezte, hogy a Magyarországon forgalmazott Calcium-D-Sandoz 600mg/ 400 NE pezsgőtabletta és a Calcium-Sandoz + Vitamin C 1000 mg pezsgőtabletta nem érintett az intézkedésben, és mindenben megfeleltek, illetve megfelelnek a jelenleg hatályos minőségbiztosítási elvárásoknak is.