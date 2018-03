Megvették a világhírű magyar biotech-céget

Az a bizonyos ár

A részletek

A francia vállalat (amely egyébként globális vezető a toxikológiai kutatások területén) 89%-os részesedést vásárolt az 1999-ben alapított, szegedi székhelyű Solvo Biotechnológiai Zrt.-ben.Ahogyan az lenni szokott a közlemény nem tartalmazza a konkrét vételárat, annyit azonban sikerült megtudnunk, hogy több tízmillió dolláros (több milliárd forintban mérhető) tranzakcióról van szó.A biotechnológiai szektor felvásárlásai esetében jellemzően 15-szoros EV/EBITDA szinteket láttunk az elmúlt években.A 100 főt foglalkoztató magyar cég egyébként tavaly 2,4 milliárd forintos árbevételt termelt, adózott nyeresége pedig 400 millió forint volt.A társaság hangsúlyozza, hogy a cég kisebbségi hányada továbbra is a menedzsment kezében marad, a vállalat vezetésében sem történik változás. A munkatársak több mint 10 %-a külföldi, vannak közöttük japán, amerikai, angol és holland szakemberek is, a társaság által jegyzett szakmai publikációk száma kétszer annyi, mint az összes közvetlen versenytársáé együtt. Az elmúlt években számtalan külföldön dolgozó magyar szakember tért haza azért, hogy a Solvo Zrt. elismert szakmai műhelyében dolgozhasson.A jelenlegi tranzakció egyik célja az, hogy belépjenek a gyógyszer metabolizmus piacára és ezzel biztosítsák a lehetőséget a további növekedéshez."Jelenleg több mint 40 országba exportálunk mintegy 600 ügyfélnek, laborjaink Szegeden és Budapesten találhatóak. Árbevételünk fele az USA piacán generálódik, ahol 2013 óta van leányvállalatunk" - mondta el Duda Ernő, a Solvo Biotechnológiai Zrt elnök-vezérigazgatója. "Ahhoz, hogy be tudjunk lépni a metabolizmus vizsgálatok világpiacára, szükséges a Citoxlab szakmai háttere" - tette hozzá a vezető, aki úgy értékelte, hogy magyar középvállalkozásként értek el világsikereket.

Duda Ernő, a vállalat vezérigazgatója.

Mit tud ez a magyar cég?

egyedülálló megoldásával nagy gyógyszerkutatások sebességét és biztonságát növeli.

A vállalat 2017-ben felkerült a Budapesti Értéktőzsde 50-es listájára is, azzal hívta fel magára a figyelmet a magyar kutatócég, hogy BÉT50 akkori bemutatója szerint ifj. Duda Ernő egy igazi sorozatvállalkozó (serial entrepreneur), hozzájárult többek között a Copy General vagy az Antikvárium.hu sikeréhez is."A cég az úgynevezett transzporter (gyógyszerhatóanyagokat is szállító) fehérjék terén tudott újítást felmutatni úgy, hogy azokat a gyógyszerkutatásokban ma már sokkal nagyobb figyelem kíséri. E fehérjék ugyanis, mint a nevük is mutatja, a készítmények molekuláinak a szervezet megfelelő részéhez szükséges eljuttatásáért felelnek. A Solvo fő tevékenysége egy olyan rendszer alkalmazása, amely azt segíti, hogy egy vadonatúj hatóanyagról eldönthessék, "összeakad-e" más, már forgalomban lévő gyógyszerekkel. Például egy Alzheimer-kór elleni szernél nemcsak az a lényeg, hogy eljut-e az agyi területekre, hanem az is, hogy az alzheimeres betegek által a leggyakrabban szedett vérnyomáscsökkentők vagy cukorbetegséget kezelő készítmények együttes alkalmazása nem jár-e veszéllyel" - olvasható a BÉT kiadványában.Az alapító Duda Ernő tavaly úgy vélekedett, hogy a cég értéke a közel 100 kutató tudásában, 18 évnyi tapasztalatában van.A Solvo tulajdonosi hátteréről legutóbb 2006-ban érkezett nyilvános tájékoztatás, akkor a társaság nemzetközi "üzleti angyalok" segítségével kivásárolta egyetlen intézményi befektetőjének, a holland FastVentures (FV) B.V.-nek a cégben meglévő 18 százalékos tulajdonrészét. Akkor az is kiderült Duda Ernő szavaiból, hogy a vállalat 75 százaléka az alapítók, vagyis magyar üzletemberek, tudósok, valamint a cég munkavállalóinak tulajdonába került, további 10 százalék pedig saját tulajdonú részvény. Az öt külföldi cég ezt követően a részvények 15 százalékával rendelkezett együttvéve.Az Opten adatbázisa szerint a társaság eddigi tulajdonosa a szegedi KDT Holding Kft. volt, melynek három magánszemély (Kardos Péter János, Törőcsik Tamás és Duda Ernő), valamint egy vállalat (H2H Zrt.) a tulajdonosa.