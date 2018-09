Új termék kerül a Richter palettájába (2.)

A Richter tovább bővíti nogyógyászati portfólióját

Évente 50-70 milliós árbevételt hozhat a készítmény

Az Estelle-ről Az Estelle a Mithra új, fogamzásgátló termékjelöltje, amely 15mg estetrol-t (E4), egy egyedülálló, natív ösztrogént és 3mg drospirenone-t tartalmaz. Az E4 Freedom nyílt, egykaros vizsgálatok célja az Estelle biztonságosságának és hatásosságának igazolása. A vizsgálatok Európában és Oroszországban több mint 1 550, az USA-ban és Kanadában pedig több mint 2 000 résztvevő bevonásával zajlanak és személyenként 13 ciklusnyi időtartamot kísérnek figyelemmel. A Mithra a közelmúltban jelentette be az Európában és Oroszországban lefolytatott fázis III klinikai vizsgálatok pozitív, előzetes eredményeit. Az Egyesült Államokban és Kanadában folyamatban lévő fázis III klinikai vizsgálatok előzetes eredményei 2019 első negyedévében várhatóak.

Esik az árfolyam

A Richter szerdán bejelentette, hogy a társaság licenc és szállítói megállapodást kötött a Mithra Pharmaceuticals-szal egy, a Mithra által Estelle márkanév alatt kifejlesztett, 15mg estetrol-t és 3mg drospirenone-t tartalmazó kombinált fogamzásgátló értékesítéséről, a kötött megállapodás földrajzi hatálya Európára, valamint Oroszországra terjed ki. A Richter a terméket eltérő márkanév alatt kívánja forgalmazni.A megállapodás értelmében a szerződés aláírásakor a Richter 35 millió eurós mérföldkő kifizetést teljesít, mindemellett a termék fejlesztéséhez kapcsolódóan, a Mithra további, millió eurós mérföldkő kifizetésre is jogosult. A termék piaci bevezetését követően a Mithra értékesítéshez kötött royalty kifizetésekre is igényt tarthat, mindemellett a Mithra minimum éves mennyiségekhez kötött garantált bevételre jogosult a nettó forgalomhoz kapcsolódó sávos royalty bevételeken felül.Az akvizícióval kapcsolatban a Richter vezérigazgatója kiemelte, hogy társaság stratégiájának központi elemét képezi a nőgyógyászati portfolió bővítése, amellyel a Richter valamennyi korcsoporthoz tartozó nő életminőségének javítását célozta meg. Orbán Gábor mindemellett nyomatékosította, hogy a társaság ezen törekvéseihez remekül illeszkedik a megállapodás, és a Richter várakozásokkal tekint a Mithra-val közös együttműködése felé.A bejelentésről megkérdeztük Beke Zsuzsát, a Richter kormányzati kapcsolatok és PR vezetőjét, aki elmondta, hogy a piacon az elmúlt időszak folyamán nem jelent meg új originális fogamzásgátló, a készítmény pedig originálisnak tekinthető, mivel természetes ösztrogént tartalmaz. Beke Zsuzsa mindemellett kiemelte, hogy a készítmény mélyvénástrombózis profilja valószínűsíthetően kedvezőbb a piacon lévő készítményeknél, ezért a Richter azt a prémium kategóriába szánja.Beke Zsuzsa szerint a készítmény esetében két év múlva a hatóanyaggyártást, és a késztermék gyártást is a Richter végzi majd a szerződés szerint, a törzskönyvbeadásra várhatóan 2020-ban kerülhet sor, majd a készítmény felfutását követő 3-5 év folyamán a Richter évente 50-70 millió eurós árbevételt vetített előre.Az elmúlt napok lejtmenete után mérsékelt emelkedéssel indította a szerdai kereskedést a Richter, a nyitás után azonban gyorsan elfogyott a lendület, és a gyógyszergyártó árfolyama hirtelen nagyot esett, a közel 2 százalékos esés egy részét azóta le is dolgozta az árfolyam, a Richter 1 százalékkal került ma lejjebb.