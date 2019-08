Új terméket vezetett be Európában a Richter

Örömmel fogadjuk első saját fejlesztésű bioszimiláris készítményünk, a Terrosa európai bevezetését, mert az a tudásintenzív gyógyszerkészítmények, mint például a biológikumok, fejlesztése iránti elkötelezettségünket tükrözi... Arra készülünk, hogy a jövőben újabb magas hozzáadott értékű és kedvező árú bioszimiláris termékeket hozzunk piacra

Mik azok a bioszimiláris termékek? A bioszimiláris gyógyszer olyan, biotechnológiai úton előállított termék, amelyet úgy fejlesztettek, hogy az rendkívül hasonló legyen egy már forgalomba hozott biotechnológiai gyógyszerhez (a referencia termékhez). A bioszimiláris gyógyszerek engedélyezése az összes biológiai gyógyszerrel azonos minőségi, biztonságossági és hatékonysági elvárások szerint történik.

Az Európai Bizottság a Terrosa forgalombahozatali engedély kérelmét 2017 januárjában hagyta jóvá, miután az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerkészítmények Bizottsága (CHMP) pozitív véleményt fogalmazott meg a Terrosa fejlesztési program részeként nyert adatok, és a klinikai vizsgálatokból származó eredmények alapján. Az Európai Bizottság döntése az Európai Unió mind a 28 tagállamára, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaira vonatkozott.A Richter most bejelentette, hogy a készítményt be is vezette Európában Richter Terrosa márkanév alatt leányvállalatain keresztül, a referencia termék szabadalmi védettségének 2019. augusztusi lejáratát követően.A Terrosa-t a felnőtt páciensek ugyanazon indikációs területeken használhatják majd, mint az Eli Lilly által kifejlesztett Forsteo-t, azaz a magas csonttörési kockázatnak kitett férfiaknál és poszt-menopauzás hölgyeknél kialakult oszteoporózis kezelésére, illetve a magas csonttörési kockázatnak kitett férfiaknál és poszt-menopauzás hölgyeknél a tartós glükokortikoid kezelés miatt kialakult oszteoporózis kezelésére. Bizonyítást nyert, hogy posztmenopauzás hölgyek esetében a gerinctörések és egyéb csonttörések - kivéve a csípőcsont törését - bekövetkezési gyakorisága szignifikáns mértékben csökkent - olvasható a közleményben.- jelentette ki Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója.