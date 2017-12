Egy újabb érv a tőzsdei bevezetés mellett

Az MRP-kről röviden

a programot elindító vállalkozás egy külön erre a célra definiált szervezetet ("MRP szervezet") alapít, és rendelkezésére bocsátja a pénzügyi eszközöket - vagy készpénzt, amiből az MRP szervezet vásárolja meg az értékpapírokat, jellemzően részvényeket -, amit a résztvevő munkavállalók számára szétosztani tervez,

az alapító kialakítja a tőle függetlenül működő MRP szervezet alapszabályát, belső szabályzatát és a mögöttes javadalmazási politikát, meghatározza a résztvevő munkavállalók körét, valamint megbízza az MRP szervezet legfőbb szervét és vezető tisztségviselőit,

bár a szervezet működésére ráhatása nincs, az MRP kapcsán felmerülő összes költség az alapítót terheli,

a program kialakításakor meghatározott résztvevő munkavállalók és vezető tisztségviselők a megalakuláskor tagi részesedést kapnak az MRP szervezetben - ez a részesedésük mindaddig fennáll, amíg a program keretében a juttatás kifizetésre kerül, vagy a cél nem-teljesülése esetén a program sikertelenül lezárul.

az alapító gazdasági teljesítményének jövőbeli javulása,

jogszabályban előírt hatékony és eredményes kockázatkezelés - ez elsősorban pénzügyi vállalkozások esetében értelmezhető -, illetve

szabályozott piacra történő bevezetés.

De miért az MRP?

Milyen célhoz kössük a juttatás kifizetését?

Az ösztönzésbe bevontak köre

Milyen eszközökkel ösztönözzünk?

Összegzés

Az alábbiakban a 2016 szeptemberében megjelent cikket felhasználva röviden átismételjük az MRP-k lényegi elemeit. A 2015-ös módosítással létrehozott "javadalmazási MRP" egy egyébként kötelezően kialakítandó javadalmazási politikában szereplő célhoz köti a juttatásokat, és ez a lényeg. Az ösztönző jelleg. Hiszen egyrészt akkor kap juttatást a munkavállaló, ha a kitűzött célt elérték. Másrészt, amennyiben a munkavállalók a program keretében részvényt kapnak, ők is tulajdonosokká válnak és így közelebb kerülnek érdekeik a tulajdonosokéhoz.Az MRP működése összetett, lényegi elemeit az alábbi felsorolásban gyűjtöttük össze:Ahogy fentebb is írtuk, a program keretében a juttatások kifizetése előre meghatározott cél teljesüléséhez kötendő, mely célt a javadalmazási politikájában nevesíti a vállalkozás. A törvény három területen enged ilyen célt kijelölni, ezek az alábbiak:A részvényesi és a menedzsment érdekek összehangolása minden vállalkozás életében kulcsfontosságú, különösen igaz ez a tőzsdei cégekre. A tulajdonosok a részvényesi érték növelésében érdekeltek, ami az osztalék és a részvényár növekedésével érhető el, míg a menedzsment jellemzően valamilyen pénzügyi mutató elvárt értékének teljesülése esetén kap bónuszt. Ezt a látszólagos ellenérdekeltséget segíthetnek közös nevezőre hozni a részesedés alapú juttatások, mert ezek segítségével a menedzsmentet, vagy akár a munkavállalók szélesebb körét is beemelhetjük a részvényesek körébe. Ezzel a funkcióval minden ilyen program rendelkezik, tekintsük hát először át azt, hogy a tőzsdei kibocsátóink miért pont az MRP-t választották a különböző, részesedés alapú juttatási formák közül.A fentebb említett tulajdonosi érdekeltség kialakítása mellett alapvetően három fő indokát látjuk az MRP választásának. Az egyik ilyen ok a költség-, pontosabban adóhatékonyság. Az MRP-khez kapcsolódóan a magyar szabályozás is tartalmaz adóelőnyöket a hagyományos, bér jellegű juttatásokkal szemben, ami a vállalkozásoknak jelentős megtakarítást eredményezhet. A munkavállalók minél szélesebb körét vonják be a programba, minél nagyobb a kifizetett pénztömeg, nominálisan annál nagyobb az elért megtakarítás, ami éves szinten akár több tíz millió forintos nagyságrendet is kitehet.A struktúra más értékpapírjuttatási programokhoz képesti rugalmassága a második fő indok. A korábban is használható lehetőségekhez képest ugyanis számos ponton is nagyobb mozgástere van a vállalkozásnak, amikor a program részleteit kidolgozza. Az MRP keretein belül például nem kell feltétlenül kötelező tartási időszakot előírni a munkavállalóknak juttatott pénzügyi eszközökre, ugyanakkor a vállalkozások továbbra is élhetnek ezzel a lehetőséggel. A munkavállalók hosszútávú elköteleződése, a kapott eszközök megtartása a program keretében egyébként más módokon is elérhető - ezt később részletesebben is kifejtjük. Emellett a juttatások mértékét is szabadabban határozhatja meg a cég, hiszen annak maximális mértéke lényegesen magasabb, mint például az elismert értékpapír-juttatási programban.A harmadik jelentős ok, amiért a kibocsátóink az MRP-t választották: a többszöri felhasználhatóság. A jogszabály ugyanis nem korlátozza, hogy a létrehozott MRP szervezet a működése során hány programot hajt végre. Lehetőség van akár egyszerre több program futtatására - ha egyszerre különböző szintű vezetőket, vagy teljesen eltérő területen dolgozó munkavállalókat kívánnak ösztönözni - ugyanúgy, mint időben egymást követő programok véghez vitelére.Az éremnek azonban mindig két oldala van, nincs ez másképp az MRP esetében sem. A szervezet felállításához és üzemeltetéséhez kapcsolódóan ugyanis nyilvánvalóan költségek is társulnak. Egyszeri költséget jelentenek például azok a tanácsadói díjak, melyek a szervezet kialakításával kapcsolatban jelennek meg, és amelyek általában 10-20 millió forintos tételt jelentenek, illetve a programba bevont eszközök beszerzésének is lehetnek költségei, ha azok nem állnak már az indulás előtt a vállalkozás rendelkezésére. Mindezek mellett a szervezet működtetése során rendszeres kiadások is fellépnek. Ilyen a vezető tisztségviselők bérezése, a bank- és értékpapírszámlák fenntartása, illetve a folyamatos működéssel kapcsolatban felmerülő költségek. Az MRP szervezetnek ugyanis legalább félévente mérleg-készítési kötelezettsége van, vezetnie kell a résztvevők nyilvántartását, illetve a kifizetéshez kapcsolódó feladatokat is el kell látnia - ezt megteheti a feladatokat ellátó munkavállalók alkalmazásával, vagy külső szolgáltató igénybe vételével is. Összességében ezek a kiadások éves szinten jellemzően néhány millió forintot tesznek ki.Mindezek ellenére a megkérdezett kibocsátók egyöntetű véleménye az, hogy az MRP-hez kapcsolódó költségek ellenére is megéri a programot létrehozni, mivel az abból származó pozitív hatások meghaladják ezeket a ráfordításokat.Az MRP törvény előírja, hogy kifizetés legalább egy a javadalmazási politikában foglalt cél teljesítése esetén történhet csak. Vizsgáljuk tehát meg, hogy a BÉT-en jegyzett kibocsátók milyen típusú és milyen időtávú célokat fogalmaztak meg a programjaik keretében!Alapvetően az látható, hogy a cégek olyan mutatókhoz kapcsolódó célokat fogalmaztak meg, melyeket a teljesítményértékelés során hagyományosan is alkalmazni szokás. Legelterjedtebb a jövedelmezőségi mutatók használata, a célok nagy része az árbevétel vagy az eredmény növekedéséhez kapcsolódik. Látunk azonban speciálisabb eseteket is. Előfordultak például olyan programok, melyben cash flow-hoz kapcsolódóan határoztak meg kifizetéseket.Az egyik megkérdezett cégnél, az ALTEO Nyrt.-nél nem csak a gazdasági teljesítményhez kapcsolódó, hanem sikeres tőzsdei bevezetésre vonatkozó célt is megfogalmaztak.Bár a cégek időben egymás után következően több programot is futtatnak, a megkérdezett kibocsátók fele válaszolta csak azt, hogy az egyes programokhoz ugyanarra a mutatóra vonatkozó célt rendeltek. A vizsgált vállalatok közt nincs konszenzus annak tekintetében sem, hogy egyszeri, vagy visszatérő célokat fogalmaznak meg az egyes programjaik tekintetében. Ugyanakkor éppen ezekből a különbözőségekből is jól látható, hogy az MRP-t milyen változatos módon lehet megvalósítani.A munkaerőhiány, a meglévő munkaerő megtartásának problémája ma már gyakorlatilag iparágtól függetlenül minden vállalkozást érint. Ennek megoldásában nyújthat jelentős segítséget az MRP kialakítása is. De vajon a munkavállalók milyen körét érdemes bevonni a programba?Alapvetően azt látjuk, hogy az MRP-kbe a megkérdezett cégek a közép- és felsővezetői szintű munkavállalókat vonták be, pontosabban azokat a kulcsszemélyeket, akiknek jelentős ráhatásuk van az adott, célként megfogalmazott eredmény teljesítésére. A bevont munkavállalók általánosságban nem egyenlő mértékben részesülnek a juttatásból. A részesülési arányukra két tényező hat: milyen mértékű a ráhatásuk az adott eredmény teljesítésére, illetve milyen szintű vezetői a cégnek. Az eltérő súlyok kialakítására egyébként több módon is lehetősége van a cégeknek. Kialakíthatnak egy programon belül is eltérő súlyozást, de megtehetik azt is, hogy egyszerre több programot futtatnak, és így súlyoznak, azaz egy programon belül mindenki egyenlő, viszont nem mindenkit vonnak be mindegyik programba.A fentiekhez képest kivételt jelent a Magyar Telekom esete, ők ugyanis a 2016-ban elindított programjukba munkavállalóik, sőt egyik leányvállalatuk munkavállalóinak a teljes körét is bevonták. Ráadásul, a programon belül az egyes munkavállalók egyenlő mértékben részesülhettek a juttatásból.Az egyébként, hogy a konkrét MRP programba csak a vezetői szinteket vonja be egy cég, nem feltétlenül jelenti azt, hogy annak előnyeit csak ők élvezik. Akadt ugyanis olyan a megkérdezett kibocsátók között, amely az MRP használata során felhalmozott adómegtakarításokat arra fordította, hogy fizikai munkavállalóinak bérét megemelje. További érdekesség a jövőre vonatkozóan az is, hogy a megkérdezettek szinte mindegyike tervezi, hogy későbbi programjait a munkavállalók szélesebb körére terjeszti ki. Annak, hogy ezt eddig nem tette meg egy adott társaság, a struktúra újdonsága, kipróbálatlansága volt az oka.A bevont munkavállalók körét érintő kérdés a fluktuáció is. Az MRP keretében ennek kezelése a széles bevont kör és magas fluktuáció esetén lehet nehézkes. A törvény ebben a kérdésben is szabad kezet ad a cégeknek, ami a megkérdezett kibocsátók válaszain is látható. Két megoldás azonban többször is visszatért. Az új belépők esetében a leggyakoribb az időarányos teljesítés alkalmazása volt. Ha például valaki a teljesítményidőszak felében dolgozott a cégnél, akkor a juttatás felére volt jogosult.A kilépők esetében pedig leggyakoribb az a megoldás volt, hogy amennyiben a teljesítményidőszak végén a cégben dolgozott a munkavállaló, akkor jogosult maradt a juttatásra, ha azonban még az időszak vége előtt távozott, akkor nem. Jelen esetben a helyzetet bonyolítja, hogy MRP-n belüli juttatás csak a céggel munkaviszonyban álló dolgozóknak juttatható, a munkaviszony megszűnése után kompenzáció csak az MRP-n kívül adható.Azon kollégák esetében, akik a teljesítményidőszak lezárta után, de még a kifizetés megtörténte előtt távoztak, a jogosultság szempontjából az is számít, hogy munkaviszonyuk milyen módon szűnt meg.Az MRP keretében részvény- és kötvényalapú programok kialakítására is van lehetőség, ahogy a kifizetés is történhet akár ezekben az eszközökben, akár részvényopcióval, de készpénzben is.A megkérdezett kibocsátók alapvetően részvényalapú programokat hoztak létre - bár volt köztük olyan, amely kötvényalapú programot is elindított -, viszont a kifizetés módjaként több különböző lehetőséget is alkalmaztak. A legelterjedtebb a részvényben történő kifizetés, akadtak azonban olyan esetek is, amikor az elszámolás készpénzben történt. Ez utóbbi a munkavállalók szempontjából jelent könnyebbséget, hiszen, ha a juttatást fizikai részvényben kapják meg, akkor értékpapírszámlát is kell nyitniuk, míg készpénzben történő elszámolás esetén erre nincs szükség. Ugyanakkor ebben az esetben elveszik annak az esélye, hogy a munkavállaló a kapott értékpapírt akár hosszabb távon is megtartva a cég részvényese maradjon.Akadt olyan kibocsátó is, amely a program keretében opciókat adott a munkavállalóinak, akik azt aztán egy meghatározott időszakban hívhatják le, a teljesítményértékelés megtörténte után. Ez azonban okoz némi nehézséget, ugyanis a szervezetbe és ezzel a programba bevont eszközök pontos értékét az induláskor és a jelentések készítésekor is modellek segítségével kell meghatározni, hiszen az opciók nem forognak tőzsdén.Az eszközöknek az MRP szervezet általi beszerzésére több lehetőség is adódik, a szervezet két módon juthat hozzá a vállalat részvényeihez. Egyik lehetőség, hogy az alapító a szervezet számára részvényeket ad át, ebben az esetben az alapítónak kell a szükséges mennyiséget beszereznie. A saját részvény vásárlására vonatkozóan azonban ugyanis az EU-s jogszabály, a piaci visszaélésekről szóló MAR (Market Abuse Regulation) rendelet gyakran bonyolulttá teszi a kisebb likviditással rendelkező cégeknek a részvények beszerzését. Érdemesebb lehet ezért egy másik lehetőséget alkalmazni. Ebben az esetben a cég készpénzt juttat az MRP szervezetnek, ami aztán a tőzsdén keresztül megveszi a részvényeket. Ez nem minősül saját részvény vásárlásnak, így nem is vonatkoznak rá a fent említett szabályok, a részvényeket a piacról könnyebben tudja a szervezet beszerezni.Az, hogy mekkora összeget tettek a szervezetbe a megkérdezett kibocsátók, rendkívül széles skálán mozgott. Ennek több oka is van: az adott cég mérete, az ösztönzésbe bevontak köre, a programok darabszáma mind befolyásolják, hogy mennyi eszközt használnak fel az ösztönzéshez.A megkérdezett kibocsátók a programot alapvetően hosszútávú ösztönzés céljából alakították ki, azonban ennek alkalmazási módja szintén eltérő. Egyes vállalatok egyéves teljesítményhez mért, de évente megújuló programokat alakítottak ki, míg mások a hosszútávú ösztönzést több évig tartó, akár egyszerre több cél teljesülését előíró programot alkottak meg. Előfordult egyébként olyan kibocsátó is, amely a programot rövidtávú ösztönzési rendszere keretében használta, esetében egyéves célhoz kapcsolódó, egyszeri juttatásról volt szó.A hosszútávú ösztönzés és a tulajdonosi szemlélet erősítésének leghatékonyabb eszköze a részvény. A fentiek alapján a tőzsdén jegyzett értékpapírok használata a program során jelentősen egyszerűsíti annak végrehajtását, mert ezek áralakulása a piacon megfigyelhető, értékelésükhöz nem szükséges árazási modellt készíteni. Ezen megállapítások tükrében azt gondoljuk, hogy az MRP-t legjobb tőzsdei részvények bevonásával elindítani.Ahogy azt a cikk elején is kiemeltük, az MRP keretében nem feltétlenül szükséges kötelező tartási időszakot előírni a juttatott eszközök kapcsán, ugyanakkor ezzel a lehetőséggel több megkérdezett kibocsátó is élt, de akadt olyan cég is, amely egyes programjaiban nem, míg másokban előírt tartási időszakot. A képet árnyalja, hogy több megvizsgált program is hosszú átfutású volt, a teljesítmény időszak lezárása után akár két évvel tudott csak a munkavállaló hozzájutni a részvényekhez, ezzel tehát közvetve mégis volt egy kvázi kötelező tartási időszak.Összességében a fenti bekezdéseknek három fő üzenetét tudjuk megfogalmazni.Az első ilyen, hogy az MRP tényleg rugalmas konstrukció. Ahogy láthattuk, az azt kialakító vállalatok mind a juttatásba bevontak körében, mind a juttatáshoz alkalmazott eszközök tekintetében, mind pedig a juttatások érvényesítésének feltételeiben szabad kezet kapnak, azt saját igényeik szerint tudják kialakítani. Emellett, bár a szervezet felállítása munka- és időigényes, a kialakított struktúrát korlátlan számú program lebonyolítására fel lehet használni. Nem is lehet véletlen, hogy a megkérdezett kibocsátók szinte kivétel nélkül már legalább két programot elindítottak, sőt, a Fővárosi Törvényszék nyilvántartása szerint már számos - több mint 30 - nem tőzsdén jegyzett vállalkozás is bejegyzett MRP szervezetet.A második fontos üzenet, hogy a program megalkotásakor nem feltétlenül szükséges a vállalat meglévő javadalmazási politikájába foglalt célok, KPI-ok körén túl újabb, bonyolult mutatókat megalkotni. A program során bármilyen, a teljesítményértékelésben hagyományosan használt mutatóhoz köthető a juttatás kifizetésének teljesítése.A harmadik - és talán legfontosabb - üzenet, hogy a program lebonyolítását jelentősen megkönnyíti, ha tőzsdén jegyzett eszközt használ fel a vállalkozás az ösztönzés keretében, hiszen a szervezet tulajdonában lévő eszközök értékét folyamatosan nyilván kell tartani. Ez egy tőzsdén nem jegyzett kötvény, vagy tőzsdén jegyzett cég részvényére szóló, nem tőzsdei opció esetében időigényes modellezési feladatokat von magával. Tőzsdén nem jegyzett társaságok részvényeinek az értékét meghatározni viszont ennél is munka-, idő- és nem utolsó sorban költségigényesebb lehet. A fenti előnyök mellett az ösztönzésbe bevont munkavállalók rendszeresen tájékozódhatnak a kapott juttatás piaci értékének alakulásáról, az ezáltal biztosított érték transzparencia pedig tovább erősítheti a program ösztönző hatását.Ha az MRP bevezetéséről esik szó a tőzsdei kibocsátókkal folytatott beszélgetésekben, egyértelműen az előnyeit hangsúlyozzák. Ugyanakkor azt érdemes látni, hogy a börzén jegyzett eszközök használata a programban nagyban segíti annak hatékony és egyszerű lebonyolítását. A tőzsde természetesen minden érdeklődő cégnek tud segíteni tanácsokkal az MRP elindítása kapcsán, hiszen egy tőzsdei bevezetés, akár a kifejezetten kkv-knak szóló Xtend piacra, elősegítheti a program minél hatékonyabb kihasználását.Mivel a 2015-ös szabályozással újból életre hívott MRP-k Magyarországi története még rövid, értékelésük még nem történhet meg, arra vonatkozóan nincs információnk, hogy a vállalatok hatékonyságát, jövedelmezőségét mennyiben javították ezek a programok. Ugyanakkor az amerikai National Center for Employee Ownership adatai szerint a hasonló munkavállalói részesedési programokat működtető vállalatok számos területen jobban teljesítenek, mint a programmal nem élő versenytársaik. Például Robert Stretcher, Steve Henry és Joseph Kavanaugh, "The ESOP Performance Puzzle in Public Companies" című, a Journal of Employee Ownership Law and Finance 2006 őszi kiadásában publikált tanulmánya szerint a munkavállalói részesedési programot működtető tőzsdei cégek nettó profitmarzsa 10,3%-kal magasabb, mint a programot nem futtatóké. Nem lennénk meglepve, ha a cikk készítése során megkérdezett cégek a későbbiekben jelentős hatékonyság-növekedésről számolnának be.