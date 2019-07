Elárasztották a turisták a Balatont

A strandszezon első 16 napjában jellemzően a Balaton és saját lakóhelyük között utaztak a pihenni vágyók, az utazások kis részét tették ki a tó körüli települések közötti utazások. Az országos adatokhoz képest nagyobb arányban, a menetjegyek 23 százalékát vásárolták meg a balatoni utasok online formában (e-Ticket vagy a vasúttársaság mobilalkalmazásának segítségével), míg 11 százalék az automatás, 8 százalék a fedélzeti, 58 százalék pedig a pénztári jegyváltás.Egyes balatoni vasútállomások utasforgalma akár meg is tízszereződhet nyaranta. Tavaly Siófok volt a legforgalmasabb balatoni állomás, de Fonyód és Zamárdi is dobogós helyen végzett. Őket Balatonfüred, Balatonlelle és Keszthely követte a rangsorban. Az utaskomfort emelése érdekében már július 1-jétől plusz egy InterCity-kocsi közlekedik a Balaton expressz járatain.A nyári menetrend kezdete, június 15. óta a Budapest és Keszthely között oda-vissza, napi 8 pár Balaton expresszvonatban közlekedő járatokon étkezőkocsi is van már, ami Keszthely felé a vonat elején, Budapest felé a vonat végén található.A Balaton expresszek étkezőkocsijában június második felében több mint 3200 vendéget szolgáltak ki. A legkedveltebb és leggyakrabban fogyasztott ital továbbra is a 390 forintért árult csapolt sör, amely újdonságnak számít a hazai étkezőkocsi-szolgáltatásban; már 2400 korsót csapoltak. Ételek közül a START Burger nevű hamburger a legkeresettebb; már több mint 700 darabot fogyasztottak.A tavaly nyári utasszámok azt mutatják, hogy beváltak az elmúlt évek pálya- és járműfejlesztései, valamint az értékesítési újdonságok. Az elmúlt évek utasforgalmi adatai alapján a balatoni vonatok utasszáma a következő egy hónapban éri majd el a csúcspontját, jelenleg felfutás tapasztalható, amely várhatóan az étkezőkocsiban fogyasztó utasok számában is megmutatkozik majd.