Elárulta a Credit Suisse, hogy miben lát lehetőséget

Biztonság és védelem

Tiszta energia

Közlekedés és infrastruktúra

5G

A globális trendek átalakítják az üzleti élet és a politika arculatát is. Ezek közül néhány, mint például a protekcionizmus, vagy a politikai feszültségek káros hatással lehetnek a gazdaságra, viszont van, amiből jó jöhetnek ki befektetők - mondta el a Credit Suisse a Global Supertrends konferenciáján. A bank vezető stratégái szerint szignifikáns társadalmi változások vannak folyamatban, amelyek jó befektetési lehetőségeket jelentenek. Összegyűjtötték azokat a szektorokat, amelyeket fellendíthetnek a jelenleg formálódó trendek.A terrorizmus és a nemzetközi politikai feszültségek miatt a védelmi kiadások, a biztonsági és a kiberbiztonsági költekezés erősödhet. A legnagyobb kockázatnak jelenleg a terrortámadásokat, a törékeny geopolitikai környezetet és a technológiával összefüggő fenyegetést tartják az emberek. Különösen a közel-keleti és a szíriai helyzet aggasztja őket.De az olyan hírek, mint például a Marriott Starwood Hotelek adatbázisának kiszivárgása miatt a kiberbiztonság is központi kérdés. A személyes adatok védelme politikai kérdés és a kiberbiztonsági beruházások kiemelten fontosak lesznek a vállalatoknak és a kormányzatoknak is. Mindezek mellett a technológiai fejlődéssel a védelmi beruházások tovább emelkedhetnek az olyan területeken is, mint az űrtechnika, vagy a mesterséges intelligencia.Egyre nagyobb lesz a köz nyomása a politikusokon, hogy a fosszilis energiahordozók helyett a megújuló energiára helyezzék a hangsúlyt, így a kormányzatok hajlamosabbak lesznek rövid-és középtávú célkitűzéseket meghatározni a megújuló energia területén. Ez pedig különösen a közszolgáltató vállalatokra hat majd. Néhány áramtermelő cég már el is kezdte áttolni az üzleti modelljét a megújuló energia szolgáltatása felé.A Credit Suisse azokat a vállalatokat ajánlja, ahol jelentős a napenergia-és szélenergiatermelő kapacitások aránya, mert ezek hosszú távon stabil bevételi forrást jelentenek anélkül, hogy az inputköltségek ismét jelentkeznének. Úgy tűnik, hogy a befektetők (különösen Európában) alulbecslik a pozitív eredményhatását annak, hogy az olcsóbb napenergia és szélenergia bekerül a termékmixbe - véli a Credit Suisse.A Credit Suisse optimista a közlekedési infrastruktúra vállalatokra, például a repülőtereket, vasutakat, fizetős utakat üzemeltető cégekre, véleményük szerint ugyanis jelentős növekedés előtt állnak. Például az Airports of Thailandnál megháromszorozódott az utasforgalom az elmúlt 10 évben, a Vinci nevű francia építőipari óriás pedig akvizíciókkal növekszik, megvette a Gatwick repülőteret tavaly decemberben és most a párizsi repülőtér megvásárlását fontolgatja.Idén ismét a befektetők figyelmének középpontjába kerültek az infrastruktúra beruházások, a Credit Suisse szerint a G20 becslései alapján az "infrastrukturális gap", vagyis a szükséges beruházások és a tervezett projektek közötti különbség 14, 8 ezer milliárd dollárra növekedhet 2040-re. Ráadásul ha az amerikai - kínai kereskedelmi vitákkal kapcsolatos bizonytalanság megoldóik, az újabb lökést adhat az infrastruktúra projekteknek. A laza monetáris politika pedig az olcsóbb finanszírozás miatt kedvez a szektornak.Ez lehet az az év, amikor a vállalatok elkezdhetnek profitálni végre az 5G elindulásából - vélik a stratégák. A Credit Suisse szerint különösen az 5G-hez szükséges infrastruktúra szolgáltatók, mint az adatközpontok, a telefontornyok és a távközlési eszközök gyártói, lehetnek a legjobb célpontok a befektetőknek. Dél-Koreában már 2018 végén elindult 5G-hálózat, az Egyesült Államok pedig lefektette a sztenderdeket hozzá. A következő terület, ahol elindul az 5G, az Japán, Kína és Európa lehet, de 2020 előtt erre nem kerül sor.