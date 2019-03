Elbukott a Google- és a Facebook-adó

Eugen Teodorovici, az EU soros elnökségét ellátó Románia pénzügyminisztere arról számolt be, hogyA hatályos szabályok értelmében a tagországok kormányait tömörítő tanácsnak adópolitikai ügyekben egyhangú szavazással kell döntenie, márpedig Dánia, Finnország, Írország és Svédország kedden is megvétózta a kezdeményezést. Elmondta, arra fognak koncentrálni, hogy közös álláspontra jussanak egy globális szintű egyezményről a digitális nagyvállalatok megadóztatása érdekében, amelyről 2020-ban születne megállapodás a tervek szerint.A fejlett ipari államok alkotta Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) jelenleg ilyen egyezményen dolgozik az internetes cégek adóelkerülésének minimalizálása érdekében. Teodorovici kiemelte: ha az OECD-reform elbukik vagy halasztást szenved, akkor az EU újra napirendre veszi az ügyet.Pierre Moscovici uniós pénzügyi biztos "sajnálatosnak, elszalasztott lehetőségnek" nevezte azt, hogy nem tudtak kompromisszumra jutni a tagállamok, mindazonáltal hangsúlyozta, a tervezet még nem "halott", és visszatérnek a kérdésre jövőre, amennyiben nem sikerül tető alá hozni a globális megállapodást.Az Európai BizottságHasonló adót egyes tagállamok, például Ausztria, Franciaország és Olaszország már bevezettek nemzeti szinten, vagy ezt tervezik.Az Európai Bizottság nemrég javaslatot tett arra, hogy a tanács az adópolitika bizonyos területein is térjen át a legtöbb egyéb szakpolitikai téren már jelenleg is alkalmazott minősített többségi döntéshozatalra, a tagállamok többsége azonban ezt ellenzi. Elvileg nem lenne bonyolult az áttérés, miután a lisszaboni szerződés lehetővé teszi az úgynevezett rendes jogalkotási eljárás területeinek kiterjesztését, ehhez azonban elengedhetetlen a tagállamok egyhangú döntése. A minősített többségi szavazásokon elegendő, ha a tagállamok 55 százaléka támogat egy adott javaslatot, amennyiben összesített népességük kiteszi az Európai Unió 65 százalékát.Évek óta folyik a vita az Európai Unióban arról, hogyan adóztassák meg azokat a digitális nagyvállalatokat, mint a Google vagy a Facebook, amelyek komoly profitot termelnek az EU-ban, de a nyereségük után nem sok adót fizetnek.Főként Franciaország és Németország állt annak a kezdeményezésnek az élén, amelynek értelmében egységes szabályokat vezetnének be az Európai Unióban a tech cégek digitális szolgáltatásainak megadóztatására. Az eredeti ötlet még arról szólt, hogy a nagy digitális vállalatok minden olyan bevételére adót vetnének ki, amelyhez az ügyfeleik adatainak felhasználásával jutnak, több uniós ország ellenállására reagálva azonban egy lényegesen kisebb hatású tervezetről folyt az elmúlt hónapokban az egyeztetés az EU-ban, amellyel már csak az ügyféladatok felhasználásával szerzett reklámbevételekre vonatkozna az adó, de úgy tűnik, hogy erről sem tudtak egyhangú döntést hozni az EU-tagországok.Az adót egyébként azoktól a vállalatoktól szedték volna be, amelyek évente globálisan legalább 750, az EU-ban legalább 50 millió euró bevételt érnek el. Az Európai Bizottság azzal számolt, hogy évente 800 millió és 1,1 milliárd euró közötti bevételt hozhatna EU-szinten a bevételekre kivetett 3 százalékos adó.