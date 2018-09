Elektromos Audi? Ebből látszik, milyen sokáig tart még utolérni a Teslát!

Hétfőn mutatta be teljesen elektromos SUV-modelljét az Audi, az e-tronról itt írtunk részletesen. Az egyébként eléggé Tesla-szkeptikus elemzőház, a UBS elemzője, Patrick Hummel ma véleményt is mondott az autóról, és hát a véleménye eléggé lehangoló. Hummel szerint az Audi e-tron újra egy olyan kör a versenyben, amit a Tesla nyert meg, a német autógyártó elektromos autójának teljesítménye elmarad a várakozásoktól. Az elemző szerint az új modell jól mutatja, hogy jóval nehezebb utolérni a Teslát, mint ahogy azt sokan gondolták.Az e-tron hatótávja 30-50 mérfölddel kevesebb egy feltöltéssel mint a Tesla Model X esetében, és a Tesla jóval jobban gyorsul, mint az Audi, és bár a UBS szerint nem minden az autó gyorsulása vagy hatótávja, de a hajtáslánc hatékonyságában továbbra is nagy lemaradás van a Teslához képest, ez pedig megmutatja, hol állnak a cégek az innovációban. Az elektromos hajtáslánc még mindig nem commodity, a Tesla előnye a vártnál tovább tarthat, a bemutató után a UBS véleménye az, hogy az új Audi specifikációja miatt az e-tron eladásai alacsonyabbak lehetnek, a Teslának viszont ez kedvez.Az elektromos Audi bemutatásától függetlenül a UBS ajánlása a Tesla részvényeire eladás, mivel az elemzőház szerint a Tesla a Model 3-ból nem tud majd eleget eladni az 50 ezer dollárnál magasabb ártartományban, amivel a cég el tudná érni az elemzői várakozásokat. A UBS Tesla-célára 190 dollár, ami 35 százalékkal alacsonyabb, mint a mostani árfolyam. A Tesla árfolyama az elektromos Audi bemutatója után több mint 1 százalékkal 298 dollár fölé emelkedett, ezzel az elmúlt másfél hétben 18 százalékkal került feljebb az árfolyam.