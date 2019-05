Elindult a dohánytermék nyomonkövetési rendszer, amit a 4iG helyezett üzembe

A piaci szereplőkkel folytatott előkészítő tárgyalások, valamint az informatikai hátteret biztosító DAKIR üzemeltetését végző alvállalkozó feszített ütemű munkájának eredményeként, már az uniós határidő előtt öt nappal sor kerülhetett az első egyedi azonosítók kiadására. A rendszer május 20-tól az elvárásoknak megfelelően működik, társaságunkhoz, mint kijelölt kódkibocsátóhoz mindeddig több, mint 40 millió kód igénylése érkezett be.

A 4iG és partnere működteti a rendszert

Az Európai Bizottság 2019. május 20-tól előre meghatározott ütemekben az Európai Unió valamennyi tagállama számára előírta a dohánytermékek (cigaretta, fogyasztási dohány, szivar szivarka) nyomonkövetési rendszerének felállítását. A bevezetés által az EU területén kereskedelmi forgalomban lévő valamennyi dohánytermék értékesítési lánca valós időben követhetővé válik. Ennek érdekében minden, az EU területén gyártott és oda behozott dohánygyártmányt egyedi azonosítóval jelölnek meg és biztonsági elemmel látnak el, amelyek segítségével nyomon követhető a termékek mozgása a legális ellátási láncon belül a gyártástól a kiskereskedelmi forgalomba kerülésig.A dohánytermék kereskedelem felügyeletét ellátó ND Nonprofit Zrt. az értékesítési lánc valamennyi szereplőjének (gyártók, nagykereskedő, kiskereskedők), létesítményeinek és gyártógépeinek azonosítását és nyilvántartásba vételét maradéktalanul végrehajtotta.- emelte ki dr. Esküdt Gábor, az ND Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. A 4iG márciusban jelentette be , hogy a társaság és a konzorciumi partnere, a Sauviter Zrt. nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként köthet szerződést a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-vel, a hazai Dohánytermék Azonosító Kibocsátó Informatikai Rendszer (DAKIR) megvalósítására és teljes körű működtetésére. A nyertes konzorcium a cigaretta és vágott dohány termékek valós idejű nyomon követésére alkalmas rendszer fejlesztését, adatközpontjának megvalósítását, illetve az adatok biztonságos tárolását végzi, emellett az informatikai-, ügyfélfélszolgálati- és szervízhátteret biztosítja majd az elkövetkező 5 évben az ND Zrt. számára. A teljesítés időtartamára becsült szerződéses érték elérte a nettó 4 milliárd forintot.A 4iG árfolyama 1,7 százalékkal került ma lejjebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 164,6 százalékkal került feljebb.