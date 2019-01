Eljött az idő: a héten egy kicsit bepillanthatunk a jövőbe

Mi az a CES? A januárban megrendezésre kerülő CES (Consumer Electronic Show) az év első fontos eseménye a technológia szektor számára. Az elsőt 1967-ben rendezték New Yorkban, de most már minden évben Las Vegas ad színteret az eseménynek. A CES a fogyasztói elektronikában tevékenykedők cégek kiállítása és vására. Nem nyilvános esemény, megközelítőleg 200 ezer látogatót vonz a négy nap alatt, amelyen a technológia szektor legnevesebb vezetői is képviseltetik magukat. Nem csak a termékbemutatók miatt fontos a CES, de ezen az eseményen leplezik le a technológia szektor szereplői a legújabb innovációikat, amelyek közül bár nem mind kerül végül termék formájában a fogyasztókhoz, de felfedi a fejlesztések irányát. CES-en mutatták be először többek között a videókazettás felvevőt, a CD-lejátszót, a Microsoft Xboxot, a blu-ray DVD-t, az OLED-tv-t, az UHD-televíziót is.

5G

Otthoni asszisztensek

Elektromos autók

Televíziók

Telefonok

Laptopok

És néhány különlegesség

A kiállítás célja, hogy bepillantást engedjen a jövőbe, éppen ezért rendszeresen elárasztják a furcsábbnál furcsább, a realitásoktól teljesen elszakadó fejlesztések, amelyeket még csak nem is hívhatunk igazi nagy áttörésnek, mint az okos fehérnemű, vagy például a hangvezérelt intelligens wc.De az Apple múlt heti profit warningja jól mutatja, hogy az okostelefonok piacának kifulladása mellett egyre sürgetőbb a vállalatok számára a "következő forradalomi termék" keresése (a cég egyébként pont nem képviselteti magát sohasem az eseményen). Az elmúlt években a virtuális valóság, az önvezető autók körül nagy volt a felhajtás, de még mindig nagyon távolinak tűnnek. Ami látszik, hogy az Alexához hasonló virtuális asszisztensek terjednek a fogyasztók körében és hogy már az egész iparág készül a következő generációs, 5G hálózatokra idén. Az alábbiakban körüljárjuk, hogy melyek lesznek a legfontosabb témák idén a CES-en és hogy melyik nagy technológia vállalattól mi várható.Az idei esemény fő üzenete, hogyA chipgyártók, mint a Qualcomm vagy az Intel, a távközlési szolgáltatók, mint az AT&T és a Verizon, és a technológiai óriások, például az IBM előadásában is nagy szerepet kaphat a következő generációs hálózat, amitől gyorsaságot, alacsonyabb energiafelhasználást és az internet of things-eszközök terjedését ígérik.Néhány amerikai nagyvárosban, például Los Angelesben és Houstonban már tesztelik az első 5G-hálózatokat, és több telefongyártótól várnak már az idei évre 5G-képes telefont. Persze ahhoz, hogy az 5G-s hálózatok fejlesztésére késztetést érezzenek a hálózatfejlesztők, az is kell, hogy legyenek olyan eszközök, amelyek az 5G-hálózatokra csatlakoznának. Ha a CES-en sok ilyen eszközt vonultatnak fel a kiállítók, az felgyorsíthatja a hálózatfejlesztéseket is.Az otthoni asszisztensek piacát az Amazon Echo és a Google Home uralja, az Amazon tavaly már több tízmillió darabot értékesített a hangvezérléses eszközéből és a Google is kezd felzárkózni, idén már 30 százalék feletti lehet a piaci részesedése. Az eMarketer becslései szerint idén márvagyis a felnőtt népesség több mint negyede.A tavalyi CES arról szólt, hogy Az Amazon mesterséges intelligenciája, az Alexa és a Google intelligens asszisztense hogy köthető össze a háztartási cikkekkel, például a televíziókkal. Idén pedig az lehet a fókuszban, hogy hogyan lehet őket "kiszabadítani otthonról", hogy lehet az okostelefonokba, az okosszemüvegekbe, autókba, vagy akár biciklikbe integrálni őket.Kaliforniában és Arizona államban már tesztelik az önvezető autókat és szépen lassan a világ többi részén is elindulnak a tesztek, de ettől függetlenül még nem "lejárt lemez" az önvezető járművek és van helye a CES-en. Jöhetnekaz eseményen, újfajta vezetésasszisztencia technológiákra, valamint autós szórakoztató rendszerekre számíthatunk. Beszélni fog az amerikai közlekedésügyi miniszter, valamint a Google önvezető autó projektjét folytató Waymo vezérigazgatója is az eseményen.Az elektromos autós startup, a Byton a tavalyi kiállításon mutatta be az M-Byte konceptautóját, az idei eseménytől egy olyan bejelentést várhatunk, miszerint a jármű 2019-ben már elérhető lesz. A belsejét némileg átalakították tavalyhoz képest, maradt a nagy kijelző és a 7-colos táblagép is a kormánykeréken, ami nem fordul a kormánykerékkel.Bemutatja új modelljét a kínai Segway-Ninebot is, a következő generációs kétkerekű elektromos járművek például fel lesznek szerelve szenzorokkal, amelyek figyelmeztetnek, ha rosszul sikerül a parkolás.A televíziós vonalon az LG mindig nagyon erős a CES-en és ez idén sem lesz másként. Vannak, akikvárnak a dél-koreai gyártótól az idei kiállításra és a Techradar szerint új monitorokat is bemutathat.A Samsung szintén szeret új televíziókat bemutatni a CES-en, a MicroLED-sorozatát erősíti a 75 colos moduláris televíziójával, ami a The Window névre hallgat, illetve jön a 219 colos The Wall nevű készülék is és még fejlettebb QLED televíziók érkeznek, talán láthatjuk majd a Samsungúj modelljét is. Sőt, a közelmúltbeli szabadalmi kérvények alapján akár készülhet egy átlátszó televízió is. A Techradarhoz eljutott pletykák szerint a nagy újítás még az lehet a Samsung idei televízióiban, hogy a saját Bixby mesterséges intelligencián alapuló asszisztense mellett a Google Assistant is elérhető lesz, a felhasználók pedig választhatnak a kettő között.A legnagyobb okostelefongyártóknak megvan a saját eseményük az aktuális csúcsmobiljuk bemutatására, így Las Vegasban általában nem ez a fókusz. De azért kisebb bemutatók jöhetnek, a kiállítás résztvevői a várakozások szerint láthatjákamit a Royole mutathat be. Ez egy 7,8 colos AMOLED-kijelzős telefon, ami félbehajtva 4 colos lesz.Egyes spekulációk szerint a Samsung a barcelonai MWC-re tartogatja az összehajtható Galaxy X bemutatását, de a Galaxy S-sorozat újabb tagja, a Galaxy S10 akár meg is jelenthet a CES-en. Ez nem lesz hajtogatható, viszont alkalmas lesz az 5G-s hálózatok használatára és három kamerát kap majd.A Sony-tól is várnak 5G-s telefont idén, talán a CES lesz az az esemény, amikor bemutatkozik az 5G-s Xperia-telefon, a KnowYourMobile szerint pedig a kiállításon bemutatásra kerülhet két olcsó telefon, az XA3 és az Xperia L3.A Dell mindig hoz valami érdekességet a CES-re, az amerikai számítógépgyártó ezúttal az Aleinware m17 laptopot, ami minden idők legvékonyabb és legkönnyebb gamer laptopja: mindössze 23 mm vastagságú és 2,63 kilót nyom.Újabb first world-problémát old meg az azami követi a gazdáját, ezt egy kínai startupnak köszönhetjük. Jönnek a szofisztikáltabbpéldául azok, amelyek a víz alatt is tudnak közlekedni. Jöhet mindenféle kütyü, ami az okosotthonokhoz kapcsolódik és ais népszerű lesz, idén 27 százalékkal több robotipari kiállító lesz, mint tavaly. Mindenbe belekerülhet a mesterséges intelligencia, már most is lehet olyan wc-kagylót venni, amibe az Amazon asszisztense, Alexa van építve.

A ForwardX Ovis bőröndje, forrás: AFP / Robyn Beck