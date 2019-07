Eljött az idő: most kiderül, hogy szerepeltek a techóriások

A Facebook, az Amazon és a Google anyavállalata, az Alphabet részvényei legalább 5 százalékot emelkedtek júliusban, amihez nagyban hozzájárult a Fed-kamatcsökkentését váró piaci hangulat. A FANG-részvények az Apple-lel és a Microsofttal együtt az S&P 500 piaci kapitalizációjának 17 százalékát adják, így a negyedéves eredményeikre adott reakciók az egész részvénypiac irányát meghatározhatják.A jelentési szezont kezdő Netflix alulteljesítő volt júliusban, mindössze 0,2 százalékot emelkedett a részvények árfolyama. A befektetők attól tartanak, hogy az erős verseny, például a Walt Disney streaming szolgáltatása, még inkább visszavetheti a Netflixnél a felhasználók számának növekedését, ami egyébként is lassulást mutat. De még így is 37 százalékot emelkedett a papírok árfolyama idén és a legutóbbi, a vártnál gyengébb gyorsjelentés óta is 2 százalékkal araszolt felfelé.A Netflix ma, az amerikai tőzsdék zárása után publikálja második negyedéves számait és az előfizetők számának alakulása központi kérdés lesz. Az első negyedévben csalódást okozott az előfizetőszám növekedése és azóta voltak negatív fejlemények, a vállalat elveszti a két legnézettebb sorozatát az Egyesült Államokban, a Jóbarátokat és a Hivatalt. Az AT&T és az NBC rivális szolgáltatása kapja meg hozzá a jogokat 2020-ra és 2021-re.

A Netflix áprilisban azt jósolta, hogy 5 millió új előfizetője lesz a streaming szolgáltatásának a június végén záruló negyedévben. Az elemzői konszenzus szerint a vállalat bevétele 26 százalékkal növekedhetett, viszont a nettó eredmény szintjén visszaesést várnak a piacok. A lezárt negyedév eredményeinél még érdekesebb lesz az, hogy mit vár a menedzsment a jövőre az erős verseny fényében.

Jellemzően a Netflix részvényei nem teljesítenek túl jól a második negyedéves gyorsjelentéseket követően, 2002 óta átlagosan 5,9 százalékos napi esést könyvelt el a papírok a számok közzétételét követően a Bespoke Investment Group számításai szerint.

A technológiai óriások közül a héten jelent még a Microsoft, holnap teszi közzé a számait, jövő héten érkezik az Amazon, az Alphabet és a Facebook negyedéves jelentése. Az Amazonnál 18 százalékos bevételnövekedést és 10 százalékos profitnövekedést várnak az elemzők, a Facebooknál 25 százalékos bevételnövekedés mellett 6 százalékos profitemelkedést jósolnak, az Alphabetnél pedig a 17 százalékos bevételnövekedés ellenére 4 százalékos profitcsökkenéssel számolnak. A jelenlegi egyetlen ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációjú cégtől, a Microsofttól pedig 9 százalékos bevétenövekedést várnak a cloud divízió növekedésének köszönhetően, ami most először lekörözheti a Windows üzletág bevételeit.