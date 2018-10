Elmondta a neves közgazdász, hogy mi okozza a következő válságot

Attól tartok, hogy az amerikai politikai helyzet miatt rossz irányba megyünk azzal, hogy lazítani akarunk a szabályozáson. Meg kellett volna tanulnunk, hogy kell a komolyabb szabályozás

Sokan úgy gondolják, hogy a 2008 óta bevezetett szabályozások nem csak megakadályozzák egy hasonló válság kialakulását, hanem most túlszabályozott a rendszer. De Ball szerint szükségesek voltak ezek a szigorú szabályok a szektorban.Amikor a riporter megkérdezte, hogy mi a legnagyobb félelme a pénzügyi piacokon, azt felelte, hogy a következő válság legalább olyan, vagy rosszabb is lehet, mint a 10 évvel ezelőtti. Ennek oka pedig a lazuló szabályozás lesz és az akarat hiánya, hogy a kormányzat és a Fed közbelépjen, amikor szükséges.A vele egyetértők figyelmeztetnek arra a veszélyre, hogy Donald Trump kormánya szeretné visszacsinálni azt a szabályozást, amit Obama a 2008-as válság során vezetett be. Ilyen volt például a Dodd-Frank törvény, amit annak idején azért hoztak, hogy megakadályozzák a bankok túlzott kockázatvállalását.- mondta a közgazdász.