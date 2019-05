Elon Musk azt ígéri, hogy 500 milliárd dolláros céget csinál a Teslából

A Tesla tegnap egy jelentős, 2 milliárd dolláros tőkeemelést jelentett be, ehhez kapcsolódóan az ügyletet lebonyolító Citigroup és Goldman Sachs egy befektetői konferenciahívást tartott, ahol Elon Musk és a Tesla pénzügyi igazgatója, Zach Kirkhorn válaszolt a kérdésekre.Az esemény két résztvevője szerint Elon Musk bizalmasan azt mondta, hogy az önvezető stratégiának köszönhetően a Tesla egy 500 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú cég lehet (ami hatalmas ugrás lenne a jelenlegi 42 milliárd dollárról).Hozzátette, hogy a jelenleg az utakon lévő Teslákat szoftveresen felszerelik majd önvezető technológiával, ami megnöveli az értéküket, három éven belül akár 250 ezer dollárt is érhetnek. Hozzátette, hogy bár ma még fogniuk kell a kormányt a Teslákat vezetőknek, ez idővel egyre kevésbé lesz szükséges és a versenytársak, mint a GM, vagy az Alphabet Waymo-ja nem fogják utolérni, mert a Teslának már most van egy flottája "összekapcsolt" autókból az utakon és van egy erős chipje is. Ezek pedig jelenleg is küldik az adatokat azt utakról, ami segíti a céget az önvezető technológia fejlesztésében.A cégvezető hozzátette, hogy a társaság tudná cash flow-ból finanszírozni a működését, a tőkeemelésre azért volt szükség, hogy legyen egy kis tartalék arra az esetre, ha beköszönt a recesszió, vagy esik a globális autókereslet. A pénzügyi igazgató hozzátette a konferenciahíváson, hogy nem változnak a Tesla második negyedéves kilátásai, továbbra is 90-100 ezer darabos eladást várnak a második negyedévre, a teljes évre pedig 360-400 ezer darabbal számolnak.A Tesla árfolyama tegnap több mint 4 százalékot szárnyalt a hírre, de a teljes évet tekintve még mindig 25 százalékos mínuszban vannak a részvények.