Eltűntek a vevők az olajpiacról? - Beavatkozásra készülhet az olajkartell

Egyelőre nem látszik fordulat az olajárak alakulásában; míg a Brent árfolyama 62 dollár fölött stagnál, a WTI jegyzése ismét kisebb mértékben gyengül.

Hol vannak a vevők?

A dízel sem úszta meg A dízel üzemanyag globális piacán ugyancsak éles visszaesést lehetett látni az elmúlt napokban, ahogy a magas finomítói termelési szint, valamint a szokatlanul enyhe időjárás az északi féltekén aggályokat keltett a kereslet várható alakulásával kapcsolatban. A Reuters adatai szerint a dízel előállításán elérhető finomítói árrések gyakorlatilag összeomlottak, közel 20 százalékkal csökkentek február eleje óta. A további kilátásokat illetően, a finomított termékek piaca az ütemezett finomítói karbantartási munkálatok miatt március-áprilisban jóval feszesebbé válhat. Erre ugyanakkor nem utal az a tény, hogy az alacsony kéntartalmú gázolaj áprilisi és májusi futuresei közötti árkülönbség az előbbi javára a rekord 5 dolláros prémiumról 50 centes diszkontra módosult január vége óta.



Miután az Európa útjain futó autók közel fele dízelüzemű, a dízelüzemanyagok árának globális alakulásában ugyancsak benchmarknak számít az európai piac, amely egyben az üzemanyag legnagyobb tároló- és elosztóközpontjának is számít, a helyi finomítók azonban önmagukban nem képesek kielégíteni a teljes európai keresletet. Az európai dízelkereslet viszonylag egészséges képet mutat, azonban a fűtőolaj tekintetében a helyzet szörnyű, különösen az Egyesült Államokban és Németországban - Robert Campbell, az Energy Aspects vezető globális olajpiaci elemzője. A finomítók december óta meglehetősen magas fordulatszámon működnek, azonban mivel az időjárás a szokásosnál melegebb volt, a kereslet gyenge, így jelentős tartalékok halmozódtak fel a térségben.

Az Amerikai Petróleum Intézet (API) kedden este közölte, hogy az előző héten az Egyesült Államok nyersolajtartalékai 3,95 millió hordóval emelkedtek, vagyis sorozatban az egymást követő harmadik hét is bővülést hozott a kereskedők által szorosan figyelt adatban. A piaci konszenzus ennél jóval kisebb, 2,825 millió hordós növekedést valószínűsített. Ráadásul, az előző héten az ország benzintartalékai is messze a várakozások felett, 1,229 millió hordó helyett 4,634 millió hordóval bővültek. A tartalékok emelkedését pedig a piac hagyományosan a kereslet gyengülésének előjeleként szokta értelmezni.Hasonló hatással vannak az árfolyamokra a tengerentúli kitermelés emelkedéséről szóló hírek; ez tavaly novemberben elérte a napi 10,04 millió hordót, 1970 óta a legmagasabb szintet. Ezzel az USA egyben beelőzte Szaúd-Arábiát, és már csak Oroszország előzi meg a legnagyobb kitermelők listáján. Az amerikai kormányzati energiainformációs hivatal adataival összhangban a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) azt várja, a tengerentúli kitermelés bővülésének üteme a globális keresletnövekedést is meg fogja haladni 2018-ben. Január utolsó hetében a tengerentúli kitermelés újabb csúcsot ért el, 10,251 millió hordóval, ami egyben azt is jelenti, hogy az ország heti termelési átlaga először lépte át a 10 millió hordót.Az energiahordozó három hét alatt már közel 15 százalékot veszített árfolyamából, a meghatározó futures árfolyamok az elmúlt napokban együtt estek a globális részvénypiacokkal, nem kis részben az egyesült államokbeli kitermelés növekedésének túlkínálatot okozó hatásával kapcsolatos aggályok miatt. Az OPEC, így Mohammad Barkindo főtikár szerint a negatív ármozgás ugyan jelzésértékű, azonban várakozásaik továbbra is arról szólnak, hogy a kereslet meg fogja haladni a kínálatot, így nem valószínű, hogy az árak ismét visszahullanak a 30 dollár körüli szintre. Ennek érdekében az OPEC további lépéseket tehet, amiről állítólag már tárgyalnak is Bloomberg Khalid Al-Falih szaúdi olajminisztertől származó információi alapján. Mindenesetre Szaúd-Arábia már bejelentette, hogy márciusban napi 7 millió hordó alatt kívánja tartani exportját a piac megtámasztása érdekében.Az OPEC kincstári optimizmusát ugyanakkor egyelőre nem igazolják a piaci fejlemények. Hagyományosan, amikor a határidős piacon gyengülnek az árfolyamok, a fizikai piac általában emelkedik, mivel az alacsonyabb árak kilátása a finomítói kereslet erősödését eredményezi. Az elmúlt hetekben azonban ez az összefüggés megbomlott. A fizikai piacok pedig nem hazudnak; amennyiben a túlkínálat az egyes regionális piacokon nem találja meg a keresletet, az árak csökkennek - idézte a Reuters Michale Trant, az RBC elemzőjét. Az atlanti bázisú nyersolaj típusok ármozgásai az egész globális olajpiac szempontjából barométerül szolgálnak, miután általában a régió reflektál először a fundamentális faktorok változásaira. Márpedig például a Brent szenvedése arra utal, hogy nem könnyű vevőket találni a piacon - tette hozzá.Ilyen, a további gyengülésre utaló jelet lehet például kiolvasni a Forties és a Brent olajfajta árában mutatkozó különbség alakulásából. Ezek szerint a Forties év eleji 75 centes prémiuma 70 centes diszkontba fordult, miután a Forties csővezeték év eleji leállását követen az ellátás normalizálódott. Ez már közel van a 2017 közepi legutóbbi mélyponthoz, amikor a benchmark Brent termék hordóját 45 dollár körül kereskedték.Hasonló mintázat figyelhető meg az orosz eredetű Ural nyersolaj piacán is, amely mennyiségi értelemben az egyik legnagyobb Európában. Az Ural mediterrán piacon jelenleg látható 2,15 dollár körüli diszkontja 2016 szeptembere óta a legalacsonyabb, amikor a Brent futures 40 és 45 dollár között alakult. A kínálat Európában jelenleg több mint bőséges - fogalmazott egy tréder a Reuters kérdésére, aki szerint az Uralnak Ázsiában és Európában is erős konkurenciát támaszt a közel-keleti kínálat. Az Uralra nehezedő nyomást a következő hónapokban az oroszországi finomítók szezonális karbantartási munkálatai is fokozzák, ami ha csak átmenetileg is, de a kereslet gyengülést eredményezi.