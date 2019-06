Emelkedéssel zárta a hét negyedik napját a magyar tőzsde, a BUX 376 pontos plusz mellett 0,9 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek a stagnáló OTP kivételével emelkedtek. Az OTP előző napi záróértékén, 11 400 forinton zárt, a Magyar Telekom 0,4 százalékos emelkedés után 421 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést. A Richter 1,4 százalékkal került feljebb, a gyógyszergyártó papírjai 5 250 forinton zártak, míg a Mol 2,3 százalékos erősödést követően 3 152 forinton búcsúzott a hét negyedik napjától.

Felemásan teljesítenek a tengerentúli tőzsdék a csütörtöki piacnyitás után 2019.06.27 15:41

Mérsékelt emelkedéssel indult a hét negyedik napja a tengerentúli tőzsdéken, a miután a befektetők többsége várakozó álláspontra helyezkedhetett a hétvégi, G20-as csúcs felé közeledve. A piaci szereplők az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatban a tűzszünetben reménykedtek, miután kínai sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok és Kína olyan megállapodást készít elő, amelynek segítségével elkerülhetővé válna a további 300 milliárd dollányi kínai terméket sújtó amerikai importvám kivetése. Az amerikai elnök mindemellett arról is beszélt, hogy lehetségesnek tartja a hétvégi G20-as csúcson a két ország közötti kereskedelmi megállapodást, azonban Donald Trump azt is hozzátette, hogy kész a fennmaradó kínai termékekre is importvámot kivetni, ha nem tudnának megegyezni.

A csütörtöki piacnyitástól távolodva a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Dow előző napi záróértéke közelében stagnál, a Dow komponensei közül közel 3 százalékos eséssel a Boeing részvényei teljesítenek a leggyengébben, miután az amerikai repülésbiztonsági hivatal (FAA) tegnap bejelentette, hogy újabb lehetséges hibát talált a Boeing 737 MAX repülőgépeken, az FAA nem hozott nyilvánosságra részleteket, csupán annyit közölt, hogy szoftverhibáról van szó.