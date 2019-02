Erősödéssel zárta a hétfői kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 173 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek kivétel nélkül emelkedéssel zárták a hét első napját. Az OTP 0,4 százalékos erősödés után 11 830 forinton zárt, a Mol 0,2 százalékkal került feljebb, az olajcég papírjai 3290 forinton zártak. A Richter 1,3 százalékos erősödés után 5640 forinton búcsúzott a hét első napjától, míg a Magyar Telekom 0,1 százalékos erősödés után 463,5 forinton fejezte be a hétfői napot.

Szinte minden évben megemlítik Magyarországot a Deutsche Telekom vezetői a barcelonai mobilkiállításon, az MWC-n, egyfajta kísérleti laborja lett a Telekom Csoportnak a magyar operáció. Most a BorgWarner és a Magyar Telekom közötti együttműködést emelte ki előadásában Claudia Nemat, a Deutsche Telekom technológiáért és innovációért felelős vezetője.

Emelkedéssel indul a hét első napja a tengerentúli tőzsdéken, miután a piaci szereplők kedvezően fogadták az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásaival hírfolyamot. Donald Trump a hétvégén a Twitteren jelentette be, hogy Washington elhalasztja a 200 milliárd dollár értékű kínai árukra kivetett importvámok emelését, amely eredetileg március elsején volt esedékes. Az elnök szerint lényegi előrehaladás történt a Kínával folytatott kereskedelmi egyeztetéseken strukturális kérdésekben, beleértve a szellemi tulajdon védelmét, a technológiai transzfer kérdéseit is, míg Trump szerint, ha további előrehaladás történik, akkor kész a kínai elnökkel találkozni, amelyre az előzetes várakozások szerint Trump floridai Mar-a-Lago villájában kerülhet majd sor. A kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos optimizmust némileg árnyalta a kínai állami hírügynökség tájékoztatója, amely szerint a két ország közötti kereskedelmi tárgyalások utolsó fordulója keménynek ígérkezik, és a felmerülő, új bizonytalansági faktorok sem kizárhatók. Az összességében kedvező részvénypiaci hangulatban az amerikai részvényindexek emelkedéssel vágtak neki a hétfői kereskedésnek, a Nasdaq 0,8 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,5 százalékot emelkedett, míg a Dow 0,6 százalékkal került feljebb.

Nagyon közel volt egy hatalmas akvizícióhoz a negyedik negyedévben Warren Buffett cége - vallotta be a milliárdos befektetési guru a CNBC-nek. Azt nem részletezte, hogy mi lett volna a célpont, ami végül nem jött össze.

A Covestro hétfőn tette közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését, a társaság bevétele bár nőni tudott, a költségek növekedése és a növekvő piaci versenyhelyzet nyomán az EBITDA 67 százalékkal csökkent, míg a cég profitja is nagyot esett. A társaság számait és a cég 2019-es előrejelzéseit rosszul fogadták a befektetők, a Covestro árfolyama 4,1 százalékkal került ma lejjebb.

Felfelé kapaszkodnak az európai tőzsdék 2019.02.25 09:51

Emelkedéssel zárult a hét utolsó napja a tengerentúli tőzsdéken, a befektetők az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseinek Washingtonban pénteken lezárult újabb fordulójára fókuszáltak, a hangulatot javította az elnök pénteki nyilatkozata is, miután Donald Trump arról beszélt, hogy nagy esély lát arra, hogy a két ország megállapodásra jusson a vitás kereskedelmi kérdésekben. Az amerikai tőzsdék mérsékelt erősödéssel zárták a hét utolsó napját, miután a piaci szereplők kedvezően fogadták a két ország folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos beszámolókat.

