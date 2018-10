2019-től jöhet a gáz Romániából Magyarországra

Magyarország számára az ellátásbiztonság, a régiós energiapiac fejlődése és a kétoldalú energetikai kapcsolatok szempontjából is kiemelten fontosak a magyar-román földgázvezetékhez kapcsolódó beruházások - mondta Kaderják Péter energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár a BRUA gázvezeték projekt csanádpalotai kompresszorállomásán megtartott helyszínbejáráson.Az államtitkár szerint az FGSZ Földgázszállító Zrt. rendelkezik mindazon feltételekkel, melyekkel határidőn belül végrehajthatók a jövőben növekvő román-magyar földgázszállításhoz szükséges magyar oldali fejlesztések.A határkeresztező vezeték Románia irányában már ma is képes ekkora mennyiség kiszállítására, a román és magyar gázhálózatot összekötő határkeresztező vezeték jelenleg is használatban van, napi szinten zajlik a gázszállítás. A megvalósuló fejlesztésekkel azonban az ország délkeleti határán a jelenleginél jóval nagyobb mennyiségű kétirányú gázszállítás biztosítható, így a jövőben lehetővé válhat a romániai mellett egyéb gázforrások régiónkba történő eljuttatása is - mondta Terhes Kristóf, az FGSZ Földgázszállító Zrt. vezérigazgatója.Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye alapján a BRUA gázvezeték projekt csanádpalotai kompresszorállomásán megtartott helyszínbejáráson Marius Gabriel Lazurca, Románia magyarországi nagykövete és Ságvári Pál energiabiztonságért felelős utazó nagykövet is részt vett.