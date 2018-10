400 dolláros olajár és gazdasági katasztrófa - Visszafenyegetett Szaúd-Arábia

A meglepő helyről származó figyelmeztetés azt követően látott napvilágot, hogy Donald Trump megtorlást helyezett kilátásba arra az esetre, ha kiderülne, hogy a szaúdi vezetés áll egy szaúdi újságíró eltűnése mögött. Az Egyesült Államok elnöke "súlyos büntetéssel" fenyegette meg Szaúd-Arábiát, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, a szaúdi katonai beszerzések esetleges letörésével saját magát is büntetné.A szaúdi királyságot élesen bíráló Dzsamál Hasogdzsinak azt követően veszett nyoma, hogy október 2-án bement hazájának isztambuli konzulátusára, hogy közelgő esküvőjéhez beszerezze a hivatalos dokumentumokat. A The Washington Post - amelynek a szaúdi újságíró is munkatársa volt - csütörtökön internetes oldalán közölte, hogy a tudomására jutott hang- és videofelvételek szerint Hasogdzsit meggyilkolták a konzulátus épületében. Rijád ezt tagadja, és azt állítja, hogy az újságíró távozott a konzulátusról. Ugyanakkor a török hatóságok szintén azt állították, Hasogdzsit meggyilkolták, testét pedig eltüntették.Amennyiben az államok szankciókat vet ki Szaúd-Arábiára, olyan gazdasági katasztrófával kell majd szembenéznünk, amely az egész világot megrengetné - írta Aldakhil vasárnap. Míg vasárnap az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország mind hiteles nyomozás indítását sürgette az ügy felderítése érdekében, Szaúd-Arábia máris közölte, bármilyen esetleges gazdasági szankciót meg fog torolni.Hétfőn délkörül a Brent spot árfolyama 81 dollár körül alakul, közel 1 százalékos erősödést követően.

A Brent árfolyama ugyan az elmúlt napokban az általános részvénypiaci eséssel veszített a négyéves csúcsnak számító 85 dollár feletti szintekről, azonban a továbbra is 80 dollár feletti ár így is több mint 25 százalékos idei drágulást jelez, számos elemző szerint pedig hamarosan ismét eljöhet a három számjegyű olajárak kora. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legutóbbi jelentésében már kifejezte az energiaárak emelkedése által a világgazdasági növekedésre jelentett fenyegetés miatti aggályait.Washington és Rijád között az elmúlt évtizedekben rendkívül jó viszony jött létre, a Trump-adminisztráció pedig igyekezett még szorosabb együttműködést kialakítani a királysággal. Szaúd-Arábia néhány héttel korábban az olajkitermelés érdemi bővítésére tett ígéretet, részben épp Washington iráni szankciók árnövelő hatásának ellensúlyozását célzó kérésére. Donald Trump azonban idén több alkalommal élesen kritizálta a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét (OPEC), közvetve az olajkartellt informálisan vezető Szaúd-Arábiát az emelkedő üzemanyagárak miatt, amelyek rendkívül kényelmetlenül érintik az elnököt a novemberi félidős amerikai választásokhoz közeledve.