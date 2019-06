Alig ismert cég válhat Magyarország legnagyobb olajtermelőjévé

A beruházó Magyar Horizont Energia Kft. (HHE Kft.) műszaki igazgatója, Ördögh Balázs elmondása szerint a cég február végén már több mint napi hatezer hordó kőolajat termelt, amit napi tizenegyezer hordóig terveznek fokozni. A főgyűjtő, illetve a kutak kapacitása alapján akár napi 14,2 ezer hordó is lehet termelés, ami nagyjából megegyezik az utóbbi évek átlagos magyar kőolajtermelésével.A portál ismertetése szerint az Aspect Energy egy amerikai tőzsdén kívüli magáncég, amely a kétezres évek derekán felvásárolta a Magyar Horizont Kft-t, és az utóbbi években a TDE Services Kft.-vel együtt kezdett az olajtermelés fejlesztésébe. A HHE-t a korábban az USA-ban olajipari tapasztalatokat szerzett Ernyey Ibolya alapította 1998-ban, a néhány évvel későbbi amerikai tőkebevonás után a cég rövidesen a Mol után a második legnagyobb szénhidrogén termelő vállalat lett az országban. A cégnek a Bahama-szigeteken bejegyzett HHE America Inc. a tulajdonosa, amely az Aspect Energy leányvállalata. Ernyey maga is Texasba költözött, az Aspect korábbi honlapja szerint remek magyarországi hivatali és kormányzati kapcsolatainak mozgósításával segítette cégét.