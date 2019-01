Áramárrekorder lett Magyarország

Az elmúlt évekhez viszonyítva decemberben magas volt a villamos energia ára, a régióban a magyar másnapi ár volt a legmagasabb.

A tényezőárak ellentétes irányba változtak: a szén és a földgáz ára mérséklődött, az olaj ára jelentősen csökkent, ugyanakkor év végén a CO2-kvóta ára újra csúcsra emelkedett. E változások eredőjeként az éves zsinórtermék ára nem változott jelentősen.Az év utolsó hónapjában többször csúcsot döntött a fogyasztás. A növekvő kereslet mellett a hazai termelés mérséklődött tavaly decemberhez viszonyítva. A magasabb importigényt az osztrák és a szlovák határkeresztezőkön érkező behozatal elégítette ki, miközben a hónap végére felerősödött a horvát és a szerb kivitel is. A nettó import aránya 30% alatt maradt.

A tavaly decemberinél alacsonyabb termeléshez az egyik paksi blokk karbantartása és a lignit tüzelésű termelés alacsonyabb szintje is hozzájárult. A magas árak kedvezőbb megtérülést biztosítottak a gáztüzelésű erőműveknek, mint tavaly decemberben. A magas hatékonyságú földgáztüzelésű erőművek kihasználtsága a karácsony előtti időszakban magas volt. Egyes munkanapokon az alacsonyabb hatékonyságú gáztüzelésű erőművek piaci értékesítése is profitábilis volt, de e rövid időszakokban korlátozott volt ezen erőművek kínálatának bővülése.A szabályozási költségek jelentősen emelkedtek, amelyet a lekötött szekunder felszabályozási kapacitás mennyiségének és a rendelkezésre állási díjának emelkedése, valamint az igénybe vett szabályozási energia nagyobb havi mennyisége együttesen okozott. A szekunder fel díjak emelkedéséhez hozzájárultak a magasabb nagykereskedelmi piaci árak, valamint a tavaly decemberitől elmaradó kapacitás kínálat is, amely a piaci koncentráció emelkedésével is együtt járt.A HUDEX forgalma az év végére drasztikusan lecsökkent. Eközben a prágai tőzsdén a HUDEX december havi forgalmának 19-szeresét bonyolították a magyar piacra vonatkozóan.