Egyedül is belevágnának az atomerőmű-építésbe a románok

Legalább egy vagy két új nukleáris termelő egységet kell építenünk Romániában: amennyiben a China General Nuclear Power Corporationnal folytatott tárgyalások eredményre vezetnek, két új reaktort építünk. Ha viszont nem ez a forgatókönyv valósul meg, megfontoljuk egy új reaktor megépítésének lehetőségét is - mondta Visan.Az államtitkár elismerte, van rá esély, hogy a végső megállapodás nem jön létre a CGN-vel, a kínai társaság által támasztott feltételekre tekintettel. Véleménye szerint ugyanakkor, amennyiben megteremtik a beruházási keretet, illetve az úgynevezett Contract for Difference (CfD) szerződést (hosszú távú szerződés, amelyben az állam vállalja, hogy garantált áron átveszi az új blokkban megtermelendő villamos energiát), úgy a kínai partner alé fogja írni a megállapodást.A 2013 óta tartó egyeztetéseket követően a román kormány május elején írt al á előzetes megállapodást a CGN-nel a cernavodai atomerőmű bővítéséről, a kínai vállalatnak kellene megépítenie a 3-as és 4-es reaktorokat. A világban jelenleg mindössze pár ország vállalatai rendelkeznek egy komplett atomerőmű megépítéséhez szükséges kompetenciákkal, orosz, kínai, dél-koreai, japán, francia, egyesült államokbeli és kanadai társaságok tartoznak e körbe. Az államtitkár kijelentése ezért óvatosan kezelendő, és akár az elképzelhető, hogy a hírügynökség pontatlanul idézte a politikus szavait.A nagyberuházást az államtitkár szükségesnek és kötelezőnek nevezte a román energiarendszer hosszú távú fejlesztése érdekében. A jelenlegi, rendkívül instabil környezetben, amit a fosszilis energiaforrások felül a megújulók felé történő átmenet generált, a nukleáris energia nagyon fontossá vált - fogalmazott a román Agerpres hírügynökség szerint. A jelenleg a szénre nehezedő nyomás szerinte a földgázra is ki fog terjedni, ezért szükséges Romániának fejlesztenie nukleáris kapacitását.