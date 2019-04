Egymást lökdösik a befektetők a szaúdi csodabefektetésért

Kíváncsi az energiaszektor jövőjére, a megújuló energia nyújtotta megoldásokra és arra, hol áll Magyarország a felkészülésben? Akkor jöjjön el a Portfolio június 4-ei Clean Energy & Disruptive Trends Summit konferenciájára! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Ez a mostani 100 milliárd dolláros vételi igény meghaladja a feltörekvő piacokon tapasztalat korábbi kötvénykibocsátásokra vonatkozó vételi ajánlatokat, még Szaúd-Arábia 2016-os kötvénykibocsátására sem volt ekkora kereslet, az 67 milliárd dollárnál állt meg.A kötvények iránt főként azok az amerikai alapkezelők állnak sorba, akik jellemzően több, magasabb kockázatú kötvényt tartanak a portfólióban. A Saudi Aramco kötvénykibocsátása azért is került reflektorfénybe, mert a cég 86 éves történelmében most először tette nyilvánossá könyveit, amelyekből többek között kiderül az is, hogy a világ legprofitábilisabb cége.A kötvényekre az ajánlatok beérkezését hétfőtől várták a befektetők részéről, akik már akkor 30 milliárd dollárnyi indikatív ajánlatot tettek, ami háromszor akkora, mint az eredetileg bevonni kívánt 10 milliárd dollár. Ennek köszönhetően a társaság 12 milliárdra növelte a kötvénykibocsátás összegét.A kötvényeket öt különböző lejárattal bocsátják majd ki, az ügyre rálátó források szerint a nagy keresletnek köszönhetően a Saudi Aramco csökkenteni tudta a kötvényekre kínált kamat mértékét, ami mindegyik lejáraton 20 bázispontos csökkenést jelent.