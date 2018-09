Elszállhatnak az árak a magyar benzinkutakon Trump terve miatt

Elszállhatnak az árak a benzinkutakon Trump terve miatt

Ellenáll az olajkartell

A szankciókkal - amelyekről legalább tavasz óta lehet tudni - Washington, illetve Donald Trump elnök kimondott terve, hogy az idén átlagosan mintegy napi 2,5 millió hordós iráni olajexportot lehetőleg teljesen megszüntesse. Ennek 100 százalékos teljesülésére kevés az esély, mivel számos ország ellenáll az amerikai akaratnak, így az Egyesült-Királyság, Kína, Franciaország, Németország és Oroszország a szankciók ellenére is folytatni kívánják a kereskedést Iránnal. Ezzel együtt az intézkedés a konszenzus szerint napi 1-2 millió hordóval is visszavághatja a perzsa állam olajkivitelét.A kieső mennyiség a globális kereslet körülbelül 1-2 százalékát fedezi, megvalósulása önmagában is jókora hiányt idézhet elő a piacon, új lendületet adva az olaj drágulásának is. Ennek pusztán a kilátása már korábban 100 dollár feletti (150 dolláros és azt akár meghaladó) árprognózisok megjelenéséhez vezetett, de - bár a piaci szereplők többsége már akkor is elismerte a kockázatot és a várható áremelkedést - ezek korábban kivételnek számítottak. Ahogy azonban közeledünk a szankciók novemberi életbe lépéséhez, egyre több, már viszonylag rövid távon jelentős drágulást előre vetítő prognózis lát napvilágot.Ilyen a JP Morgan, valamint a Trafigura és a Mercuria árupiaci kereskedő társaságok előrejelzése, amelyek szerint a 90 dolláros szint már idén meglehet, jövő év elején pedig a 100 dollárt is elérheti az olaj ára. A Bank of America Merrill Lynch már júliusi prognózisában is úgy számolt, hogy részben az iráni szankciók, részben a globális kínálat más kiesései hatására 120 dollár fölé is kerülhet az ár (a BofAML 2019 második negyedére átlagosan 95 dolláros árfolyamot valószínűsít). A bank szerint a globális kínálat összességében akár napi 3-4 millió hordóval is csökkenhet ezen okok miatt, ilyen mértékű kiesésre pedig az 1990-es évek eleje, az öbölháború óta nem volt példa. A mostani, 80 dollár fölötti, közel négyéves csúcsot jelző Brent árfolyam már szintén részben a szankciók beárazásának eredménye, valamit annak, hogy az iráni olajat vásároló országok egy része már elkezdett más források után nézni.Vannak ugyanakkor olyan előrejelzések is, amelyek nem számítanak nagy elmozdulásra az árakban, így például a Goldman Sachs, amely az év végére a 70-80 dolláros sávban várja stabilizálódni az árfolyamot.

Az iráni szankciók olyan időben lépnek életbe, amikor a globális olajkereslet meglehetősen erős - a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) idén napi 1,4, jövőre 1,5 millió hordós keresletnövekedéssel számol. Ez pedig szintén az árak emelkedése felé mutat. Ahogyan az is, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezet (OPEC) és a társult olajországok legutóbbi hétvégi találkozójukon egyelőre ellenálltak annak a mások mellett Donald Trump által rendszeresen hangoztatott kívánságnak, amely a kitermelés növelését, ezáltal az áremelkedés korlátozását várná a szervezettől. A kínálatot fenyegeti a líbiai helyzet instabilitása és a Venezuela olajipar folyamatos hanyatlása is. Egy ilyen közegben pedig a piaci szereplők érzékenyebben reagálnak az olyan hírekre is, mint az Egyesült Államok olajtartalékainak három és féléves mélypontra esése.Nagy tér amúgy sincs a kitermelés növelésére. A globális olajipar kitermelése a történelemben először hamarosan eléri a napi 100 millió hordós szintet, és a jelek szerint nem csak az Egyesült Államok palaolaj-forradalma fogyott ki - legalábbis átmenetileg - a lendületből (ahol már csökkent a működő olajkutak száma), de az OPEC és az azt vezető Szaúd-Arábia sem rendelkezik már olyan nagyságú tartalékkapacitással, ami a kitermelés jelentős fokozását engedné meg. Közben a mérleg másik serpenyőjében csak az amerikai-kínai kereskedelmi vita megfontolásai vannak, amely a világgazdasági növekedéssel együtt az olajárak emelkedését is megfékezheti. És bár a 80 dollár fölötti szinteken az árnak már önmagában keresletcsökkentő visszahatása lehet, egyértelmű, hogy több fontos olajország egyáltalán nem lenne elégedetlen az ennél is magasabb árakkal.

Mit jelent mindez az üzemanyagárakban?

Az olaj drágulása pedig a hazai üzemanyagárakat is felfelé húzná, miután pedig a benzinkúti árak hetente több alkalommal is módosulhatnak a piaci körülmények függvényében, az autósok viszonylag gyorsan szembesülhetnek az áremelkedéssel. A hazai üzemanyagárak megközelítőleg felét teszi ki a közvetlenül az olajárhoz köthető rész. Benzinnél ez jelenleg 170-180 forint, az ár mintegy 45 százaléka. Az ár további részét az adók, árrések, valamint a kőolaj-készletezési díj teszi ki. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy az olaj egységnyi, például 1 százalékos drágulása elméletileg körülbelül 0,45 százalékos áremelkedést indokolna a benzinnél.Ha az olajár a jelenlegi 80 dollár körüli szintről elrugaszkodva elérné a 100 dollárt a következő hónapokban, aminek az előrejelzések alapján egyre nagyobb az esélye, az körülbelül 25 százalékos drágulást jelentene az olajnál, és a fentiek alapján 10-11 százalékos emelkedést a hazai benzinárban. Minden más tényezőt változatlannak feltételezve tehát a 100 dolláros olajár 440 forint feletti, 450 forint közeli magyarországi benzinárat eredményezne. Ha a Brent jegyzése 120 dollárig emelkedne, az 50 százalékos olajdrágulást jelentene, ami 20-25 százalék közötti mértékben emelné a hazai benzinárat - körülbelül 500 forintig.

Amennyiben az olajár megugrana, azzal az üzemanyagárakon belüli aránya is nőne, vagyis a további egységnyi olajdrágulások a jelenlegi 0,45 százaléknál már nagyobb mértékben jönnének át a hazai benzin- és dízelárakban is. Míg az adók és a benzinkúti ár egyéb elemei meglehetősen ritkán és kis mértékben változnak, addig a dollár/forint árfolyam alakulása szintén gyakran és érdemben befolyásolja az üzemanyagárakat. A benzin és gázolaj nyersanyagául szolgáló olajat dollárban árazzák, így a dollár/forint módosulása ugyanakkora mértékben befolyásolja az üzemanyagárat, mint az olajárak változása. Egy esetleges dollárral szembeni forintgyengülés tehát úgy is képes lenne fölfelé küldeni a benzin és gázolaj árát, hogy közben az olaj ára nem emelkedik.