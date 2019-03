Energiahatékonysági tanácsadó céget vett az Elmű-Émász

Az Elmű-Émász csoport leányvállalata, az Elmű-Émász Solutions Kft. 2019. március 13-án szerződést kötött a Get Energy Solutions Kft. többségi részesedésének megvásárlásáról. A Get Energy Solutions Kft. legfontosabb feladata az energetikai tanácsadás, szakreferens és audit tevékenység mellett az energiamonitoring rendszerek kiépítése, üzemeltetése és az erre épülő ügyfél megtakarítási lehetőségek feltárása lesz.A tranzakció zárási feltételeinek teljesülését követően az érintett társaságok stratégiai együttműködése alapján közös vállalatban folytatják a közepes és nagyvállalatok, illetve intézmények számára a fenntartható energiagazdálkodással kapcsolatos tanácsadási tevékenységüket. Az üzletrész adásvételi szerződés aláírása a tranzakció első lépése, a céltársaság üzletrészeinek tulajdonjoga, amennyiben a versenyjogi jogszabályok értelmében szükséges, úgy a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása, továbbá egyéb - az üzletrész adásvételi szerződésben meghatározott - feltétel teljesülése esetén száll át a társaságra.A Get Energy az elmúlt tíz évben az energiahatékonysági tanácsadási piac legjelentősebb szereplőjévé vált - hangsúlyozta Koncz László, az Elmű-Émász kereskedelemért felelős igazgatósági tagja, míg Tóth Zoltán, a Get Energy ügyvezetője azt mondta, folytatják a hét évvel ezelőtt meghirdetett stratégiát, azaz az energiahatékonyság fokozásával, a megújuló energiák minél szélesebb körű alkalmazásával megtakarításokat szeretnénk elérni az ügyfeleknél.