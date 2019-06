Fordulat jöhet orosz-ukrán gázügyben - A magyar ellátásra is nagy hatása lehet

Ukrajna ma még nem kész arra, hogy módosítsa a hatályos törvényeket annak érdekében, hogy az Európában alkalmazott feltételek mellett biztosítsa szerződés megkötését. Valójában a legegyszerűbb megoldás a hatályos szerződés meghosszabbítása, amit felajánlottunk az ukrán félnek - mondta. Novak szerint az ukrán fél "konstruktív" magatartása, "elfogadható és gazdaságilag versenyképes tarifák", valamint a Gazprom és a Naftohaz közötti vitás, a választott bíróságokon lévő ügyek lezárása esetén - Moszkva peren kívüli megállapodást javasolt Kijevnek - az ukrán gázszállítási rendszert továbbra is használni lehetne. A miniszter szerint az orosz feltételekkel kapcsolatban ukrán részről nem érkezett ajánlat.Novak elmondta, hogy az uniós bizottsági alelnökkel nem tárgyalt a 2019 utáni Ukrajnán keresztüli gáztranzit paramétereiről és nagyságáról. A miniszter szerint ez elsősorban a kereskedelmi vállalatok feladata. Beszámolója szerint megállapodtak arról, hogy szeptember második felében, az ukrán választások és az új kijevi kormány megalakulása után újabb háromoldalú konzultációt tartson Oroszország, Ukrajna és az EU. Közölte, hogy a Gazprom hajlandó felújítani a 2015-ben Kijev által leállított közvetlen gázszállításokat Ukrajnának és 25 százalékkal csökkenteni az árat.Novak szerint Moszkva diszkrimináció- és politikamentes megközelítést vár el az Oroszországból az Európai Unióba kiépítendő Északi Áramlat 2 és a Török Áramlat gázvezeték ügyében, és elutasítja a projektek ellen egyoldalúan bevezetendő amerikai szankciókat. Kifejezte készségét a Baltikumba irányuló áramszállítás folytatására.Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke tegnap ismét arról beszélt a CNBC beszámolója szerint, továbbra is elképzelhetőnek tartja, hogy szankciókat vet ki az Északi Áramlat 2 projekt blokkolása érdekében.Az Északi Áramlat 2 és a Török Áramlat új ágának elkészültével a várakozások szerint jelentősen visszaeshet az ukrajnai útvonalon Kelet- és Közép-Európa felé érkező földgáz mennyisége 2020 elejétől. Ez érdemben érintené a magyar ellátást is, hiszen Magyarország is ezen útvonalon szerzi be a gáz zömét. A változásra Magyarország 100 százalékig feltöltött tárolókkal , a Gazprommal kötött kiegészítő megállapodásokkal, illetve a ellátási útvonal diverzifikációját szolgáló projektekkel is készül, így például a bolgár-román-magyar-osztrák (BRUA) gázvezeték projektben való részvétel vagy a horvát LNG-tárolóval kapcsolatos tervek is jelentős részben ezt a célt szolgálják.Anton Sziluanov miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter sajtótitkára elmondta: Sefcovic látogatása során megállapodás született egy munkacsoport felállításáról, amelynek feladata a dollár helyett saját devizában történő elszámolásra való áttérés gyakorlati előmozdítása lesz, egyebek mellett az energiakereskedelem területén is. Szó esett európai részvétel lehetőségéről is az orosz nemzeti fejlesztési projektekben.