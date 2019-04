Hajmeresztő hibák történhettek a szlovák atomerőmű-építkezésen

Az osztrák Kronen Zeitung újságírói által Pozsonyban titokban meginterjúvolt, neve elhallgatását kérő szakember rémítő biztonsági hiányosságokról beszélt az épülő 3-as reaktorral kapcsolatban. Az osztrák újságírók elővigyázatosságból turisták közé vegyülve, egy forgalmas pozsonyi étteremben találkoztak az informátorral.A titokzatos szlovák mérnök, aki a lap szerint három évig technikusként dolgozott a mohi atomerőműben, úgy fogalmazott, nem tud úgy élni, hogy tud a közvetlen veszélyről, de nem beszél róla. Ezért úgy döntött, gyermekeire és lelkiismeretére tekintettel kipakol, amihez elmondása szerint Jan Kuciak újságíró tavalyi meggyilkolása adta meg neki a lökést, azzal együtt, hogy Szlovákiában veszélyes korrupcióról, maffiáról vagy politikai machinációkról beszélni.A beszámoló szerint a hatalmas biztonsági projekt pontosan az ellenkezőjére fordul. Az informátor a cikkben "hihetetlen, nyomorúságos" építési hibákról és bűnökről beszélt a 34 éve épülő hármas, illetve négyes blokk kapcsán, amelyek szerinte "halál reaktorokká" változtathatják a blokkokat.A mérnök szerint az erőmű - amely a magyar határtól mindössze körülbelül 40 kilométerre helyezkedik el - gyakorlatilag egy ketyegő időzített bombává változott. Elmondása szerint például a nyomáscsökkentő torony megerősítésére felerősített acéllemezeket több ezerszer átlyukasztották, így az inkább ementáli sajthoz hasonlít. A lap idézi Dr. Reinhard Uhriget, a Global 2000 szakértőjét, aki szerint egy, az atomerőmű közelében fellépő földrengés hatására az erőmű kártyavárként omlana össze, aminek szerinte valószínűleg legnagyobb feltételezhető baleset, magyarán nukleáris katasztrófahelyzet lenne a következménye. A Szlovákia által ígért határokon átnyúló környezeti hatásvizsgálat sem történt meg eddig - teszi hozzá.Az informátor beszámolója szerint az építkezésen kellő képzettséggel nem rendelkező hegesztők is dolgoztak, de egyébként is, a számos, a munkálatokban részt vevő vállalkozás tevékenysége sem volt a szükséges mértékben összehangolva. Mindennek tetejében, az egyidejűleg mintegy 7000 embernek munkát adó építkezés költségei a tervezett 2,8 milliárd euróról szinte megduplázódtak, és már elérik az 5,4 milliárd eurót a Global 2000 lap által megszólaltatott másik munkatársa, Patricia Lorenz szerint.A felmerült aggályokról és problémákról az üzemeltetők és a szlovák nukleáris szabályozók látszólag nem vesznek tudomást. A cikk szerint, amely nem fukarkodik a bombasztikus kifejezésekkel, a 3. reaktor 34 évvel építése megkezdése után hamarosan működésbe lép, az elavult szabványok, technológia és a gondatlan építkezés ellenére is. A szlovák villamosművek (Slovenské Elektrárne) ugyanis 2019 első félévében be kívánja indítani a 3. blokkot, ami az erősen antinukleáris osztrák civil szférában meglehetős aggályokat kelt, miután az erőmű mindössze körülbelül 100 kilométerre van az osztrák határtól.