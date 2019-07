Klímacélok? A legnagyobb szennyezők nem nagyon foglalkoznak ezzel

Milyen szervezet a TPI? A TPI egy globális, a nagy emisszióval rendelkező társaságok részvénytulajdonosai által alapított kezdeményezés, melynek célja az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra történő átállás. A szervezet a jelentősebb széndioxid termelő cégek globális felmelegedéshez történő hozzájárulását követi figyelemmel. A TPI mögött 14 ezer milliárd dolláros vagyonnal rendelkező nyugdíj és befektetési alapok állnak, köztük van a BNP Paribas és az Aberdeen is.

Légitársaságok

A Transition Pathway Initiative (TPI) nevezetű szervezet új tanulmánya szerint a legnagyobb széndioxid kibocsátással rendelkező társaságok igen rosszul állnak a párizsi klímaegyezményben vállaltakhoz képest. A ma megjelent legfrissebb tanulmány szerint a vizsgált 274 darab vállalat 46%-a nem tudja megfelelően beépíteni a széndioxid kibocsátásának csökkentését az üzleti stratégiájába. Csupán nyolc társaságból egy képes az üvegház hatású gázok kibocsátását olyan mértékben csökkenteni, hogy a globális hőmérsékletnövekedés a 21. század folyamán 2 fok alatt maradjon. Ezen éltanulók között szerepel többek között az E.ON és az Iberdrola is. A legnagyobb kibocsátók 25%-a mégcsak nem is közli a széndioxid kibocsátását.Ha minden a jelenlegi állapotok szerint haladna tovább századunk folyamán, akkor számítások szerint 3 fokkal nőhet bolygónkon az átlaghőmérséklet. 2000-hez képest napjainkig már egy fokkal mutatnak többet a hőmérők átlagosan melynek súlyos következményei lehetnek. A gleccser olvadásoktól kezdve az extrém időjárási viszonyok fokozódásán át a kényszerű migráció megnövekedésén keresztül fajok tömeges kihalásáig.Adam Matthews, a TPI egyik vezetője szerint jóval több tudatos befektetőre lenne szükség, hogy a nagy cégeket a párizsi egyezményben vállalt klímacélok felé orientálják. Az óra folyamatosan ketyeg, véleménye szerint gyors, azonnali beavatkozás nélkül lassan már teljesíthetetlen lesz az előre vállalt klímacélok teljesítése.A kezdeményezésnek van értelme, ugyanis a már második éve követett vállalatok 27 százaléka (130 vállalatból 35) az üzleti döntései során figyelembe veszi a klímaváltozási hatásokat is. A szervezet abba az irányba próbálja befolyásolni a befektetőket, hogy forduljanak el olyan társaságoktól, amelyek nem fordítanak kellő figyelmet a globális felmelegedésre.A légitársaságokról külön érdemes említést tenni, ugyanis a szektor felelős a globális széndioxid kibocsátás 2 százalékáért, illetve a szállítmányozási szektor emissziójának a 12 százalékáért. Várhatóan a szektor kibocsátásának részaránya növekedni fog, ugyanis az utasszám növekedése felülmúlja a technológiai fejlődésből adódó hatékonyság javulást. Szerencsére a legtöbb légitársaság rendelkezik széndioxid emissziós célkitűzéssel, illetve üzemanyag felhasználást csökkentő tervezettel. A repülőtársaságok üvegház hatású gázkibocsátását utaskilométerre vetítve mérték, mely az egy utasra jutó megtett kilométert jelenti. Összességében megállapítható, hogy jelenleg a légitársaságok többsége megfelel az iparági kibocsátási sztenderdeknek, azonban a párizsi klímavédelmi egyezmény 2030-ra vonatkozó célkitűzéseinek már egyik sem. Jellemző, hogy a légiközlekedési szektor ahelyett, hogy csökkentené széndioxid kibocsátását, inkább emissziós kvótákat vásárol a piacon.Az alábbi ábrán látható, hogy az egyes légitársaságok mennyi széndioxidot juttatnak a levegőbe utaskilométerenként. A zöld szín jelöli a 21. század folyamán a 2 fok Celsius alatti globális hőmérséklet növekedési sztenderdeket betartó társaságokat, a sárga színnel a két fokot éppen betartó vállalatok vannak jelölve, narancssárgával vannak színezve a jelenlegi nemzetközi egyezmények vállalásait szem előtt tartók, és pirossal a normákat jelenleg alulmúló cégek.

Forrás: TPI State of Transition Report 2019

Olajipar

A másik legjelentősebb széndioxid kibocsátással bíró ágazat az olajszektor, mely a világon az üvegházhatású gázok emissziójának 33 százalékáért felelős. A Nemzetközi Energiaügynökség számításai szerint a globális olajtermelésnek 2040-ig 30 százalékkal kellene mérséklődnie, hogy egy 2 fok Celsiusnál alacsonyabb globális átlagos hőmérséklet növekedési forgatókönyv valósuljon meg a bolygónkon. A tőzsdén jegyzett nagy olajtársaságok piaci kapitalizációja eléri a 3300 milliárd dollárt, mely a világ összes részvénye értékének az 5%-át teszi ki. Ez azért kedvező hír, ugyanis a befektetők szemléletének változása erőteljesen ösztönözheti az olajóriásokat az üvegház hatású gázok kibocsátásának mérséklésére. A tanulmány alapján általánosságban megjegyezhető, hogy az európai olajtársaságok sokkal környezettudatosabbak, mint amerikai társaik.Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a vizsgált nagy olajtársaságok messze el vannak maradva még a párizsi egyezményhez képest is, nemhogy a két fok Celsius-os vállaláshoz képest. Jól látszik, hogy az egy megajoule energia előállításához szükséges széndioxid kibocsátása a társaságoknak messze a vastag fekete és a szaggatott vonalak felett helyezkedik el.

Forrás: TPI State of Transition Report 2019