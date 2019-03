Közel 2 százalékot emelkedett az olajár

A WTI árfolyama 60 dollár felett is járt a mai kereskedésben, végül 1,9 százalékos erősödéssel, 59,95 dolláron fejezte be a napot. A brent az idei csúcsa közelében, 67,89 dolláron járt az esti órákban.Az olajár idén jelentőset emelkedett, a brent 25 százalékkal menetelt felfelé idén, köszönhetően az OPEC kitermeléscsökkentésének, illetve annak, hogy a venezuelai termelésből, illetve az amerikai szankciók miatt az iráni termelésből is volt kiesés.Bár a globális gazdasági lassulással kapcsolatos félelmek nem múltak el, de úgy tűnik, hogy a keresleti aggodalmak némileg háttérbe szorultak, helyette a piaci szereplők a kínálati oldalt figyelik - kommentálta az eseményeket a Commerzbank elemzője. A várakozások szerint az amerikai olajtartalékok tovább csökkenhetnek, ami szintén felfelé támogatta az olaj árfolyamát.