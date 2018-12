Különleges év lesz 2018 a napenergia magyarországi történetében

Az összesített magyarországi naperőművi kapacitás - a legkisebbektől a legnagyobbakig - így egyetlen év alatt több mint megduplázódhat. A 2017 végén még csak nem egészen 400 MW teljes hazai napenergia termelő kapacitás 2018 végére megközelítheti a 800 MW-ot, amelynek kétharmada, háromnegyede a nagyrészt 2016 végéig benyújtott KÁT (kötelező ávételi támgatás) engedélyek alapján valósulhat meg, míg a fennmaradó 80-100 MW új kapacitást a háztartási méretű kiserőművek teszik ki várhatóan Szolnoki Ádám, a Manap Magyar Napelem Iparági Egyesület elnökének korábbi becslése szerint.Ezzel azonban nem válunk egy csapásra vezető országgá a napenergia területén. A 800 MW telepített kapacitással Magyarország továbbra is jó esetben csak a középmezőnybe férne be, továbbra is jelentősen elmaradva a már 2017 végén több mint 2000 MW-ot felmutatni tudó Csehországtól, de Romániától (1374 MW) és Bulgáriától is (1028 MW).

Másrészt viszont, a 400 MW új telepítés a 2017-es listán az 5-6. legnagyobb lenne Európában.

Az ország jelenlegi legnagyobb, 20 MW kapacitású, 45 hektárt elfoglaló naperőművét 2018 novemberében adta át az MVM Felsőzsolcán. A körülbelül 9 milliárd forintból megvalósuló beruházás keretében közel 74 ezer napelemtáblát telepítettek, amelyek évi mintegy 21 GWh villamos energia termelésére képesek - ez hozzávetőleg tízezer háztartás éves áramfogyasztásának felel meg.

A Dunai Solar Park nevű, 17,6 megawattos, 40 hektáron elterülő naperőművet 2018 októberében adta át a MET csoport. Az erőmű két részletben, a Dunamenti Erőmű peremterületén és egy korábban halgazdaságként működő területen épült meg 25 millió eurós beruházásban. A társaság szerint a Dunamenti Erőmű területén még összesen körülbelül 5 MW kapacitás lehet telepíthető.

Két Vas megyei telephelyen, Csepregen és Vépen 2018 május végén adták át a Solar Markt Kft. ÖKOconsulting által fejlesztett, együttesen közel 10 MW névleges kapacitású naperőműveket.

A Mol Füzesgyarmaton, Tiszaújvárosban és Százhalombattán ki nem használt ipari területeken összesen 18,38 MWp kapacitású naperőműparkokat hoz létre. A beruházás idén tavasszal kezdődött, és bár ezeket a beruházásokat még nem adták át, a termelés a korábbi bejelentés alapján 2018 végén indulhat.

Az Alteo 2018 novemberében helyezte üzembe a monori, közel 4 megawatt összteljesítményű naperőművét.

A rekordok sora már 2019 elején folytatódhat, várhatóan januárban adják át ugyanis a minden eddigi hazai naperőművet kenterbe verő, 20,6 MW beépített kapacitású paksi egységet. A naperőmű az atomerőmű tőszomszédságában épül 50 hektáron, mintegy kilencmilliárd forintos beruházásban. Ezt követően a Mátrai Erőmű új, 20 MW-os naperőműve 2019 tavaszán állhat üzembe Bükkábrányban, egy bányaművelés után rekultivált területen. Ugyancsak 2019-ben (a harmadik negyedévben) készülhet el egy új, 20 MW-os kapuvári naperőmű is, ahogyan egy 15 megawattos tuzséri és egy 12 megawattos nádasdi naperőmű építése is elkezdődött az elmúlt hetekben. A projekteket az ÖKOconsulting fejlesztette, majd értékesítette az Enligh nevű izraeli megújuló energia befektető cégnek, amely így az MVM után a második legnagyobb napenergia befektetővé válik Magyarországon, a magántőke szektorban pedig a legjelentősebbé.Jövőre várható a kínai székhelyű Unisun Energy Group által idén novemberben építeni kezdett 11,6 megawattos tiszaszőlősi naperőmű üzembe állása is, a terv szerint később több fázisban legalább 50 MW-ra bővülhet a Tisza-tó melletti településre telepített naperőmű kapacitás. Az Alteo pedig várhatóan 2019. június végéig adja át további két, összesen 7-7 megawattos naperőművét balatonberényi és nagykőrösi telephelyein, így a társaság naperőművi portfóliójának névleges teljesítménye el fogja érni a 20 megawattot.

Az épülő Dunai Solar Park 2018 nyarán

Fotó: Szekeres Máté

A háztetőkön is egyre több a napelem 50 MW teljesítményig kiserőműnek minősülnek a naperőművek, amint azonban a fentiekből is látható, idehaza egyelőre a 20 MW körüli egységek számítanak a legnagyobbnak. A sor másik végén álló háztartási méretű kiserőmű kapacitások szintén gyarapodnak: beépített teljesítőképességük a MEKH adatai szerint 2017 végén elérte a 241,4 megawattot, ami 46 százalékos növekedés a megelőző év azonos időszakához képest. A tájékoztatás szerint 2017 végén összesen 29 685 kiserőmű csatlakozott a villamosenergia-hálózatra, amelyből 29 593 volt háztartási méretű. 2018 első negyedévében pedig kétszer annyi háztartási méretű kiserőmű létesült, kétszer akkora beépített teljesítménnyel, mint 2017. azonos időszakában, így jó eséllyel teljesülhet a 80-100 MW idei új telepítésre vonatkozó becslés.

Hosszabb távon a METáR felfüggesztése, illetve a támogatási rendszer szigorodása mellett is vonzó terület maradhat a naperőművek építése Magyarországon. A nagy beruházók között elsőként kell említeni az MVM-et, amely a 2018/19-es naperőmű-építési programja után újabb hasonló program indulását jelentette be a közelmúltban. A jelenlegi program (ebben a felsőzsolcai és a paksi kapacitások a legnagyobbak) 110 naperőmű építését tartalmazza, összkapacitásuk meghaladja majd a 100 MW beépített teljesítményt. A társaság decemberben közölte, hogy további 110, 0,5 MW teljesítményű naperőmű építéséről is döntöttek; a projekt várhatóan 2019 végéig valósul meg.A MET csoport sem állna meg a százhalombattai fejlesztésnél, a vállalat további hasonló befektetéseket tervez, így összesen 50-100 megawatt beépített teljesítményű napelempark létrehozása a cél Magyarországon, egyelőre konkrétan meg nem jelölt határidőig. A Mátrai Erőmű pedig a bükkábrányin túl egy másik, 20 MW körüli teljesítményű naperőművet is épít Halmajugrán, ennek előkészítése már szintén megkezdődött. A Solar Markt Kft. szintén további nagy volumenű projekteket készít elő; középtávú céljuk az 50 MW összteljesítmény elérése, majd meghaladása.A szabályozási környezet változása miatti roham hatására 2016 végéig benyújtott, több mint 2000 MW kapacitás létesítésére vonatkozó KÁT-igénylésnek ugyan becslések szerint összesen csak körülbelül mintegy fele valósul majd meg 2019 végéig, azonban - a kiserőművekkel együtt - így is tartható lehet jövőre is az idei telepítési tempó. Ha így lesz, 2019 végére jócskán 1200 MW felett alakulhat a magyarországi naperőmű kapacitás. Az utóbbi megnyilatkozások alapján a kormány még bizakodóbb, ezek szerint a hazai beépített naperőművi kapacitás a következő években közel 3 ezer megawattra nőhet. Ilyen nagyságú új beruházás ugyanakkor egyelőre nem látszik, és megvalósulását illetően óvatosságra int "a következő években" megfogalmazás is.