Meglepetést hozhat a benzinkutakon a jövő hét - Fordulat jöhet az üzemanyagárakban

A hazai üzemanyagárak legutóbb szerdán változtak, ekkor a gázolaj 8 forinttal drágult, míg a benzinár nem változott. Az akkori változásokról még a hétfői árfolyamok, illetve a megelőző heti (október 3-i) szerda óta megfigyelhető alakulásuk alapján döntöttek. Az emelést elsősorban a dollár forinttal szembeni erősödése indokolta, az olaj ára ugyanis már a megelőző szerda óta csökkenni kezdett a 86 dollár feletti szintről. A hazai üzemanyagárakról legutóbb hozott döntés, tehát lényegében a hét eleje óta azonban az olaj árfolyama a 84-85 dollár körüli szintről péntek délutánig 80-81 dollár közé esett.

A durván 4 dolláros, közel 5 százalékos esés mellett a dollár forinttal szembeni gyengülése is az üzemanyagárak csökkentését indokolja. A dollár árfolyama a 283 forint körüli-feletti szintről péntekig 280-281 forintig süllyedt, ami megközelítőleg 1 százalékos változást jelent.

Mindez azt jelenti, hogy a két fenti tényező együttesen 5-6 százalékkal csökkenti a hazai üzemanyagárak közvetlenül az olajárral összefüggő komponensét. Miután azonban ez az összetevő csak körülbelül 45-50 százalékát teszi ki a benzinkúti áraknak, ezért az árfolyamváltozások is csak ilyen mértékben érvényesülnek azokban. Vagyis ezek hatására összességében hozzávetőleg 2,5-3 százalékkal, 10-13 forinttal kerülhetnek lejjebb a magyarországi benzin- és gázolajárak a következő héten, egy vagy két lépésben.

Az azonban egyáltalán nem biztos, hogy végül valóban ilyen mértékű árcsökkentés valósul majd meg a benzinkutakon. Bár az olajcégek nagyrészt a két előbbi tényező alapján alakítják áraikat, meghatározásuk során például a kút elhelyezkedése, és egyéb megfontolások is érvényesülhetnek. A legutóbbi hazai árváltozás alkalmával például csak a dízel drágult, ráadásul viszonylag jelentősen, míg a benzin ára annak ellenére nem módosult, hogy az olaj- és a dollárárfolyam alakulása nyilvánvalóan ezt is érinti. Míg az országok nagy részében általában a benzin ára meghaladja a dízelét, máshol, például Magyarországon a gázolaj rendszerint drágább - a benzinért legutóbb több mint egy éve, 2017 szeptemberében kellett többet fizetni, mint a dízelért. (A benzin- és a gázolajárak között tapasztalható különbséggel és annak okaival korábbi cikkünkben foglalkoztunk.)

Az is kérdés, hogy mennyire lehet tartós az üzemanyagárak csökkenése. A gázolaj tavaly nyár óta mintegy 100 forinttal drágult napjainkig, a benzin kisebb mértékben, de a folyamat nem volt töretlen, időről-időre olyan időszakok szakították meg, amikor az árak lefelé tartottak (legutóbb szeptember második felében). Az utóbbi időszak lendületes üzemanyagár-emelkedése nagyrészt az olaj drágulásával magyarázható, amit elsősorban a kínálattal - főleg az iráni olajexport megszüntetését célzó, november 4-től hatályos amerikai szankciókkal - kapcsolatos aggályok hajtottak. A részvénypiaci esés előtt a piacon egyre nagyobb egyetértés kezdett kialakulni arról, hogy a szankciók hatására már idén elérhető a 100 dolláros olajár. Noha a 2019-es évre vonatkozó olajár-várakozások már zömmel a kereslet-kínálat kiegyenlítődésével számolnak, a prognózisok 65 és 100 dollár között jókora szórást mutatnak. Ha a hét elején újra emelkedésnek indul az olajár, az a hazai üzemanyagárak érdemi csökkenését is keresztülhúzhatja.A globális részvénypiaci esés - amelynek tartóssága szintén kérdéses - az olajárat is magával rántotta, de más is ebbe az irányba hatott. Például, hogy az Egyesült Államok megerősítette, haladékot ad az iráni szankcióknak való megfelelés alól azon országoknak, amelyeknek időbe telik új ellátási forrásokat találni. Lefelé hat az árakra az a megfontolás is, mely szerint a kereskedelmi viták hatására kedvezőtlen esetben a világgazdaság, ezzel együtt az olajkereslet növekedésének lassulása várható, és hasonló hatása lehet a feltörekvő devizák - így a forint - esetleges további gyengülésének is.

A Mol százhalombattai Dunai Finomítója

MTI/Szigetváry Zsolt

A Nemzetközi Energiaügynökség részben az előbbi okok hatására és a viszonylag magas olajárak miatt is napi 0,11 millió hordóval lefelé módosította az idei és a jövő évi keresletre vonatkozó prognózisát (1,28 millió, valamint 1,36 millió hordóra). A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) szerint idén a piac jól ellátott, jövőre pedig már túlkínálatos lesz, és a legutóbbi, váratlanul nagy amerikai tartalékadatok is erre utalnak. Mindazonáltal az olajkartell az IEA-hoz hasonlóan is hangsúlyozza: a tartalékkapacitások szűkösek, így szükség esetén, például a kínálat egy részének nem várt kiesése miatt a kitermelést csak nehezen és korlátozottan lehetne növelni. A kínálat visszaesése a jövőben sem kizárt, elég például Venezuelára, Líbiára vagy Nigériára gondolni, ez pedig ismét felfelé lökné az olaj, ezzel együtt pedig az üzemanyagok árát is.