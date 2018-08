Merkel hallgatott Trumpra - Csökkenhet Németország orosz függősége?

A látogatásra pár héttel azt követően kerül sor, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke júliusban erős kritikát fogalmazott meg Németország orosz energiaimportjáról, illetve energiafüggőségéről, később pedig az Egyesült Államok az orosz gázt közvetlenül Németországba szállító Északi Áramlat 2 gázvezeték kapcsán szankciókat is kilátásba helyezett.Az amerikai diplomácia az orosz gáz helyett az LNG-t ajánlja Európának, és bár a tengerentúli cseppfolyósított földgázból már több európai ország vásárolt, azonban Németország egyelőre nem tartozik közéjük, vélhetően annak viszonylag magas ára miatt sem.Merkel azeri látogatása jelzi a kancellár és a német energiapolitika nyitottságát az alternatív gázellátási források iránt, azzal együtt, hogy Németország a kritikák ellenére továbbra is elkötelezettnek tűnik az évi mintegy 55 milliárd köbméteres szállítási kapacitású Északi Áramlat 2 felé. Ilham Aliyev azeri elnökkel szombaton tárgyal majd.Egyelőre a kilátásban lévő azeri gázszállítások nagysága sem teszi lehetővé, hogy az orosz gáz kiváltása egyáltalán felmerülhessen. Az azeri földgázt Oroszország megkerülésével Törökországba és Délkelet-Európába szállítani hivatott vezeték tervezett kapacitása 16 milliárd köbméter/év. Ebből azonban 6 milliárd köbmétert kapna Törökország, míg a fennmaradó 10 milliárd köbméter Közép-Kelet-Európába kerülhet a terv szerint, amelyen több ország osztozhat.A Dél Gázfolyosóba szánt gáz a Kaszpi-tenger azeri vizein található Sah Deniz mezőből kerülne a vezetékbe. A terv szerint 2020-ra elkészülő vezeték az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók alól is mentességet kapott, mivel az Washington szerint energiabiztonságot és -függetlenséget biztosít Törökország és több európai ország számára Oroszországtól. A Déli Gázfolyosó később türkmén, iráni és iraki gázt is szállíthatna Európába. Az ellátás jövője szempontjából kedvező fejlemény, hogy Oroszország, Kazahsztán, Irán, Türkmenisztán és Azerbajdzsán augusztusban megállapodtak a Kaszpi-tenger hatalmas olaj- és gázlelőhelyeinek felosztásáról.Merkel az előző hétvégén tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is, amely azonban nem hozott új fejleményeket az ügyben; bár mindkét fél kijelentette, az ukrán gáztranzit az Északi Áramlat 2 megépülése után is fennmaradhat, ennek nagysága azonban több mint kérdéses. 2018 első félévében Németország gázfogyasztása 39 százalékát fedezte orosz forrásból az állami gázkereskedelmi hatóság (BAFA) adatai alapján.Angela Merkel csütörtökön indult a térségbe háromnapos látogatásra, amely során Azerbajdzsán mellett Georgiába és Örményországba is ellátogat.