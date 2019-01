Mol-INA-ügy: fordulatot jelezhet a horvát lépés

A lap a lépést úgy értékelte, hogy a kormány nem akarja visszavásárolni a Mol részesedését az INA-ból, amiről még 2016 decemberében tett bejelentést Andrej Plenkovic horvát államfő, ehelyett teljesen privatizálná a horvát olajvállalatot. Az INA 49,08 százaléka a Molé, és a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is az INA-ban, 44,84 százaléka pedig a horvát államé.Magyar oldalról korábban Orbán Viktor miniszterelnök is több alkalommal jelezte, nem zárkózik el a Mol részesedésének értékesítésétől, megfelelő feltételek esetén. Az elmúlt években azonban a zágrábi kabinet nem tudott érdemi előrelépést elérni a horvát oldalon erőteljes politikai színezetet kapott ügyben, amely így a magyar-horvát kétoldalú kapcsolatok egyetlen nagyobb konfliktusforrásává vált. Az INA irányítása körüli vita külön szálát képviseli a Hernádi Zsoltra, a Mol elnök-vezérigazgatójára vonatkozó horvát vádak, melyek szerint a Mol-vezér 2008-2009-ben 10 millió eurós kenőpénzt fizetett Ivo Sanader akkori horvát kormányfőnek az INA irányítási jogainak megszerzéséért.A Horvátországban 2002-től érvénybe lévő törvény miatt 2017-ben az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Zágráb ellen az Európai Bíróságon, mert annak egyes tételei a brüsszeli testület szerint sértik a szabad tőkeáramláshoz és szabad letelepedéshez való uniós jogot.A környezetvédelmi és energetikai minisztérium közleménye szerint a végleges törvénytervezetet nyilvános vitára bocsátották és felkerül a magyar ügyfélkapuhoz hasonló, e-tanácsadás (e-savjetovanje) című honlapra, ahol január 22-ig várják az állampolgárok javaslatait.

Az INA-ról szóló privatizációs törvény lehetővé teszi a horvát állam számára, hogy lelassítsa az olajvállalat döntéseit, a tiltakozását pedig nem köteles megindokolni. Az államot kivételes hatáskörrel ruházza fel: többek között vétójoga van az olajvállalat részvényeinek és tulajdonának eladását illetően, ha annak értéke túllép egy meghatározott küszöböt. A jogszabály továbbá lehetővé teszi, hogy az állam megvétózza az INA igazgatóságának fontos döntéseit is, mint például a cég tevékenységének változtatása, a koncessziók vagy engedélyek odaítélése, valamint a székhely megváltoztatása.A mostani törvénymódosítási javaslat szerint annak a befektetőnek, amely az INA részvényeinek felvásárlásával eléri a konszernben a 25 vagy ötven százalékos tulajdonrészt, értesítenie kell az illetékes minisztériumot az ügyletről, valamint hosszú távú üzleti tervet kell benyújtania az INA irányítására vonatkozóan. A tárcának ezt követően 30 napja van, hogy döntést hozzon, ami lehet pozitív és negatív is, attól függően a kormány nem látja-e veszélyeztetettnek az ország energetikai biztonságát, valamint az ahhoz tartozó infrastruktúra biztonságát. Beleegyezés visszavonása esetén a részvényeket először az államnak kell felajánlani visszavásárlásra piaci áron, amennyiben ez nem történik meg, Zágráb bírósági úton követelheti ezt. A jogszabály továbbá kiköti, hogy amíg az államnak akár egy részvénye is van a vállalatban, két, szavazatra nem jogosult küldöttet delegálhat az igazgatóságba megfigyelőként. A törvénymódosítás különböző szankciókat is tartalmaz arra az esetre, ha valamilyen döntés következtében energetika szempontból komoly veszélybe kerülne az ország.