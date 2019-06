Műanyaghulladékból benzint meg gázolajat? Azt meg hogy?

Miniállam méretű gyár

Az első előadásban a schwechati olajfinomítót mutatták be az OMV szakemberei, amely az egyik legnagyobb és legmodernebb Európában. Nem csak kapacitásra, de alapterületre is hatalmas a schwechati finomító, az OMV-nél előszeretettel hasonítják a Monacói Hercegséghez a Bécs melletti finomító területét, a finomító ugyanis közel akkora területen (1,4 négyzetkilométer) fekszik, mint a miniállam (2 négyzetkilométer).

Az OMV éves finomítói kapacitása a három finomítójában 17,8 millió tonna, ebből a schwechati kapacitása messze a legnagyobb, 9,6 millió tonna, a romániai ploiestiben lévő finomítóban évente 4,5 millió tonna nyersolajat tudnak feldolgozni, a németországi burghauseni finomító éves nyersolaj-feldolgozó kapacitása pedig 3,7 millió tonna.

A schwechati finomítóból kikerülő termékek közül a meghatározó a gázolaj és a benzin, előbbi a kibocsátás 40, utóbbi pedig 22 százalékát adta tavaly, de a finomítóban nem csak üzemanyagok, hanem fűtőolaj, petrokémiai termékek, vagyis etilén, valamint propilén és bitumen előállítása is zajlik. A helyszínen megtudtuk, hogy a petrolkémiai termékeken keres sokat az olajtársaság, vagyis ez a fejőstehén, annak ellenére, hogy mennyiségben csak a kibocsátás tizedét adja ez a termékkategória. Ausztriában meghatározó az OMV pozíciója az értékesítésben, nyugati szomszédunknál használt ásványolaj alapú termékeknek ugyanis közel fele a schwechati gyáregységből kerül ki.

A schwechati finomító nyersanyaggal történő ellátásában fontos szerepe van a Triesztből induló Karintián át Bécsig húzódó csővezeték-szakasznak, a nyersolaj nagy része Kazahsztánból, Líbiából és Iránból érkezik.

A feldolgozott termékek legnagyobb része közúton hagyja el a finomítót, közel harmada vezetékeken távozik az üzemből, jellemzően a Duna másik partján található lobaui, vagy a St. valentini, grazi, esetleg a lustenaui tanktelepre kerülnek, innen szállítják tovább azokat a megrendelő országok piacaira. Vasúton a feldolgozott termékek 23 százalékának, hajókon 7 százalékának szállítását bonyolítják.

Mitől jobb a drágább üzemanyag?

A kőolajfeldolgozáson túl a finomítónak van egy további értékteremtési szerepe is, a környék 42 ezer háztartása és a schwechati nemzetközi repülőtér is a finomító által biztosított távfűtésre támaszkodik.Mielőtt rátértünk volna a legizgalmasabb témára, hogy az OMV hogyan gyárt műanyaghulladékból szintetikus olajat, az osztrák olajcég még csinált egy kis reklámot a MaxxMotion üzemanyaginak. Ezeknek az üzemanyagoknak a fejlesztése során az autógyárak igényeit vették figyelembe, az autógyártók mérnökeivel együttműködve. Az OMV szerint a hagyományos üzemanyagokhoz képest magasabb árért az autósok a prémium termékekkel olyan üzemanyagot kapnak, ami jobb égési tulajdonságokkal rendelkezik, és aminek a használata a motorok maximális teljesítmény leadása az élettartam meghosszabbodásával jár.

Műanyaghulladékból olajat

A prémium üzemanyagok úgy készülnek, hogy egy speciális bázis üzemanyaghoz adalékanyagot kevernek, ami mérsékli a súrlódást a dugattyúgyűrű és a henger között, ez pedig alacsonyabb fogyasztást eredményez. Ezen felül a prémium benzin kopogásgátló összetevőket is tartalmaz, amely az optimális égési hatékonysághoz járul hozzá.A prémium üzemanyagok tehát összetételükben, így tulajdonságaikban is különböznek a szabvány üzemanyagoktól, az OMV MaxxMotion Diesel cetánszáma például 55 (ez az öngyulladási hajlam mértékét jelzi egy 100-as skálán; mindez az üzemanyag kémiai összetételétől függ), ami a szabvány diesel üzemanyagokénál magasabb, ez pedig csökkenti a motor a károsanyag-kibocsátását, illetve zajszintjét. A prémium üzemanyagok extrém hidegben is jól működnek, ez főleg a gázolajoknál fontos tulajdonság.Az előadáson felmerült az elektromos járművek előretörése is, ezzel kapcsolatban az OMV szakemberei elmondták, hogy a kőolajalapú üzemanyagok mellett szól továbbra is a szénhidrogének nagyon magas energiasűrűsége. Egy érdekes példán keresztül szemléltették ezt: bár az akkumulátortechnológia gyorsan fejlődik, az energiatárolásra használt akksik súlya azonban még mindig nagyon magas, ha például egy olyan utasszállító repülőgéppel szeretnénk megtenni 500 kilométert, amelyen akkumulátorok hajtják meg az elektromotorokat, akkor a repülőgép fel sem tudna szállni, mert ennek a távolságnak a megtételéhez szükséges akkumulátorok jelenleg még egyszerűen túl nehezek.A schwechati olajfinomítóban tartott előadás legizgalmasabb része arról szólt, hogy hogyan állít elő műanyaghulladékból többek között szintetikus olajat az OMV. Az olajtársaság már az évtized eleje óta vizsgálja a műanyag hulladékok hasznosításában rejlő lehetőségeket. Az első időszak vizsgálatai után sikeres kutatási eredményeket értek el, amely után döntöttek a ReOil üzem felépítéséről a schwechati finomító területén. A munkában a cég partnere Európa egyik legnagyobb poliolefin gyártója, a szintén bécsi központú Borealis AG volt. Az együttműködés révén az OMV és a Borealis vezető szereplővé vált a petrolkémia és a műanyagipar ezen területén.

Az olajtársaság tavaly adta át a ReOil kísérleti üzemet, ahol üzemanyagokat és új műanyagokat gyártanak visszagyűjtött hulladék műanyagokból. Az üzem mostanra odáig fejlődött, hogy óránként 100 kilogramm hulladékot képes feldolgozni, amelyből akár 100 liter szintetikus nyersolajat képes előállítani. A szintetikus nyersolaj műanyagokból való kinyeréséhez számos problémát kellett megoldani. Többek között úgy kell 400 Celsius-fok fölé hevíteni a visszagyűjtött hulladékot, hogy az újrafeldolgozás számára értékes hosszú láncú molekulák nem menjenek tönkre. Ezt a folyamatot a kutatások során fellelt különféle oldószerek használatával támogatják, amelyek abban is segítenek, hogy a hevítést stabilan moderálják a mérnökök.

Az OMV ReOil üzem az év elejétől az Austrian Airlines légitársasággal is együttműködik. Ennek keretében elsősorban az utasok által használt eldobható poharakat gyűjtik vissza. Ezek tisztítás és osztályozás után a Schwechatra kerülnek, ahol végül szintetikus nyersanyagot készítenek belőlük. Az így nyert alapanyagot az OMV helyi finomítójában dolgozzák fel, és készítenek belőle üzemanyagot, vagy olyan terméket, amely a műanyagipar számára ismét hasznosítható. A következő cél az, hogy egy újabb üzemegység már óránként 2000 kilogramm műanyaghulladék feldolgozására legyen képes.