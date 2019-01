Nagy dobásra készül a Volkswagen - A Tesla mesterterve volt a minta?

Az Ellivel a Volkswagen elsődleges célja az elektromobilitás terjedésének támogatása, meggyorsítása, ami immár elemi érdeke, mióta tavaly úgy döntött, hogy nagyobb tétet rak az elektromos modellek gyártására, és az elektromos járművek vezető gyártójává kíván válni. Az elektromos járművek terjedésének egyik legfőbb akadálya a belsőégésű technológiához képest magasabb előállítási költségeken túl még mindig a töltőhálózat fejletlensége.A társasággal a VW olyan szolgáltatási és termékportfóliót alakít ki, amely intelligens tarifákat, energiatárolókat és töltőállomásokat, valamint egy új energiamenedzsment rendszert foglalna magába. A szisztéma egyik lényege, hogy azon alkalmazásokat és válaszokat is biztosítja, amelyek az elektromos autók használatához kötődik, de nem kizárólag ahhoz. Az Elli szolgáltatásai és termékei a terv szerint a cégcsoport vállalati és privát ügyfelei számára egyaránt elérhetők lesznek.

Az Elli logója

Forrás: Volkswagen

Az új céggel a Volkswagen környezetbarát forrásból kívánja biztosítani az elektromos autók töltéséhez a villamos energiát, megalapításával azonban nem csak az elektromobilitást célozza. Az Electric Life szavak rövidítéséből eredő név napjaink egyik legjelentősebb energetikai trendjére, az új elektrifikációra, magyarul villamosításra utal, amely trend egyik legjelentősebb hajtóereje a megújuló energiaforrások, elsősorban a nap- és szélenergia terjedése. A VW bejelentésében hemzsegnek a napjaink legfontosabb energetikai folyamataihoz kötődő olyan kulcsszavak is, mint a megújuló energia, az intelligens hálózatok, a decentralizált energiatermelés, valamint egyebek mellett az energiapiacba való integrálódás.Az Elli által szolgáltatandó áram a terv szerint kizárólag olyan forrásokból származna, amelyek 100 százalékosan szén-dioxid-kibocsátástól mentesen termelnek villamos energiát, így például vízerőművektől. A zöldáram-szolgáltatást azonban nem csak az elektromos autóval rendelkező, de minden háztartás számára kínálják. Ahogyan az AutoWeek úgy fogalmaz, a Volkswagen gyakorlatilag kitépett egy lapot a Tesla mestertervéből. A koncepció kétségkívül hasonló a Tesla 2016-ban indított SolarCity nevű üzletéhez, amely otthoni napelemes, energiatároló és töltő rendszereket kínál, nem csupán elektromos autót használó háztartásoknak.A vállalat abban bízik, hogy a különféle szolgáltatásokkal teljesen új fogyasztói csoportokat is elér majd, ezáltal az e-mobilitást ugyanolyan magától értetődővé kívánják tenni, mint például az okostelefonok használatát. A jelenleg mintegy száz főt alkalmazó Elli vezérigazgatójának Thorsten Nicklasst nevezték ki, aki korábban a BMW és a Viessmann csoport közös vállalkozását, a Digital Energy Solutionst vezette, amely vállalati energiarendszerek optimalizálásával foglalkozik.Az ügyfelek a jövőben nem csupán az autókereskedésekben vagy az autójukban találkozhatnak a Volkswagennel, de otthonukban is, ahol az elektromos autót használók jelentős része tölti járműve akkumulátorait. A szolgáltatás keretében az Elli szén-dioxid-kibocsátás mentes forrásból termelt villamos energiát kínál majd a háztartásoknak. Az első tarifacsomagok részleteit a csoport a közeljövőre ígérik, azt azonban már lehet tudni, hogy a zöldáram a Volkswagen Naturstrom, illetve VW Kraftwerk nevű alegységeken keresztül érkezik majd a Verbund AG energiaszolgáltató németországi, franciaországi, svájci és ausztriai vízerőműveiből. A VW legutóbbi közlése ugyanakkor arra utal, hogy a vízenergia mellett más megújuló energiaforrásokat is a cél szolgálatába állítanak, a leginkább kézenfekvő opciót jelentő nap- és szélenergiát ugyanakkor nem említi konkrétan a társaság.Az elektromos autók tulajdonosainak a társaság a Schneider Electric 11-22 kilowattos Wallbox nevű töltőjét kínálja majd, amely több verzióban is elérhető lesz. Az éjszakai teljes feltöltés időtartama 5-8 óra között alakulhat, az alapfunkcióhoz pedig egyebek mellett többféle fizetési lehetőséget és frissítési opciókat is kínálnak.

Volkswagen I.D. Buzz koncepció kisteherautó, North American International Auto Show (NAIAS), 2017. január 10.

Forrás: shutterstock

Egy 22 kilowattos töltővel az elektromos autó egy olyan energiatárolási rendszert képes alkotni, amely a jövőbeli okos infrastruktúra fontos részét képezheti a kétirányú töltésnek, valamint az energiamenedzsment rendszerhez való csatlakozásnak köszönhetően. A megoldással lehetségessé válik például az ügyfél napelemeivel termelt áram tárolása az autó akkumulátoraiban, amelyet aztán később a háztartásban fel lehet használni, avagy a hálózatba is visszatáplálható. A smart/okos rendszerrel a felhasználó az áramárak alakulásához igazíthatja ki- és betárolási tevékenységét, ami a villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez, a rendszer kiegyenlítéséhez is hozzájárul, amellett, hogy a háztartás villanyszámlájának tervezhetőségét is növeli.Az Ellivel a Volkswagen egyben a nyilvánosan elérhető elektromos töltőállomás-hálózat fejlesztésére is ráhajt. Ennek keretében kezdetben a társaság saját alkalmazotti parkolójában 1000-ről több mint 5000-re növeli a töltők számát 2020-ra, és eddigre az ígéret szerint a VW minden Európai Unióban található hivatalos értékesítőjét és szervizpartnerét is ellátja töltőkkel.A vállalat szolgáltatásai közé tartozik majd a flotta-üzletág keretében az is, hogy támogatást nyújt a cégcsoporthoz tartozó márkák ügyfeleinek az autóflották elektromosra való átállításához. A flottával még nem rendelkező cégek is segítséget kaphatnak az Ellitől az energia- és töltési infrastruktúra kérdéseiben, így a telepítés, üzemeltetés és karbantartás tekintetében is. A tervek között szerepel a nagyobb vállalaltláncokkal való együttműködés lehetősége is, amelynek keretében e-töltőkkel látnák el az ügyfélparkolókat.